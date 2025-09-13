- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 541
- Час на прочитання
- 1 хв
Відомий український співак зіграв весілля та показав перші фото з нареченою-бізнесвумен
Подружжя обрало для себе ніжні оригінальні образи.
Український репер OTOY офіційно одружився з коханою, бізнесвумен Марією Гаврилюк.
Радісною звісткою виконавець поділився в Instagram сьогодні, 13 вересня. Він оприлюднив чорно-білі світлини. На чуттєвих кадрах Марія у довгій білій сукні та з вінком ніжно пригортається до новоспеченого чоловіка у костюмі з шортів, піджака та сорочки. Своє кохання вони засвідчили милим поцілунком. Водночас подружжя опублікувало й кумедне фото, наповнене радістю від важливого дня.
"Ми одружилися!" — замилував OTOY.
У коментарях зірки та шанувальники привітали пару з початком нової сторінки життя:
Вітаю! Щасливого вам подружнього життя! Щоб ви здорові були
"Ааа, друзі" — Надя Дорофєєва
"І це чудово. Вітаю!" — Женя Янович
Вау, мої вітання. Ви прекрасні, кохання вам
Зазначимо, OTOY почав афішувати стосунки з Марією Гаврилюк від лютого цього року. Достеменно невідомо, скільки часу закохані офіційно разом. Тим не менш, артист у липні просто зі сцени повідомив, що освідчився бізнесвумен. А нещодавно репер зробив заяву про майбутнє поповнення в родині та їхнє вінчання.