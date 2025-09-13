ТСН у соціальних мережах

Відомий український співак зіграв весілля та показав перші фото з нареченою-бізнесвумен

Подружжя обрало для себе ніжні оригінальні образи.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
OTOY одружився

OTOY одружився / © instagram.com/otoysounds

Український репер OTOY офіційно одружився з коханою, бізнесвумен Марією Гаврилюк.

Радісною звісткою виконавець поділився в Instagram сьогодні, 13 вересня. Він оприлюднив чорно-білі світлини. На чуттєвих кадрах Марія у довгій білій сукні та з вінком ніжно пригортається до новоспеченого чоловіка у костюмі з шортів, піджака та сорочки. Своє кохання вони засвідчили милим поцілунком. Водночас подружжя опублікувало й кумедне фото, наповнене радістю від важливого дня.

"Ми одружилися!" — замилував OTOY.

OTOY одружився / © instagram.com/otoysounds

OTOY одружився / © instagram.com/otoysounds

OTOY одружився / © instagram.com/otoysounds

OTOY одружився / © instagram.com/otoysounds

OTOY одружився / © instagram.com/otoysounds

OTOY одружився / © instagram.com/otoysounds

У коментарях зірки та шанувальники привітали пару з початком нової сторінки життя:

  • Вітаю! Щасливого вам подружнього життя! Щоб ви здорові були

  • "Ааа, друзі" — Надя Дорофєєва

  • "І це чудово. Вітаю!" — Женя Янович

  • Вау, мої вітання. Ви прекрасні, кохання вам

Зазначимо, OTOY почав афішувати стосунки з Марією Гаврилюк від лютого цього року. Достеменно невідомо, скільки часу закохані офіційно разом. Тим не менш, артист у липні просто зі сцени повідомив, що освідчився бізнесвумен. А нещодавно репер зробив заяву про майбутнє поповнення в родині та їхнє вінчання.

