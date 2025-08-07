Відомий український співак зізнався, чи має бронь від мобілізації

Іван Марунич

36-річний музикант Іван Марунич зізнався, чи має бронювання, і коли планує весілля зі своєю коханою Світланою.

Лідер гурту KARTA SVITU та автор таких хітів, як "Пес Патрон", "Батіна тачка", "Манікюр" поспілкувався з журналісткою ТСН.ua за лаштунками "Музичної платформи". У розмові виконавець зізнався, що в нього немає броні від мобілізації. Більш того, за словами Івана Марунича, він не виключає, що в майбутньому може долучитися до захисту нашої Батьківщини.

"А як може бути по-іншому? Я - військовозобов'язаний, пройшов ВЛК, бронювання ніякого не маю. Якщо ти зараз музикант чи представник іншої творчої професії, і замість зброї у тебе в руках мікрофон чи інструмент, це не дає тобі ніяких привілеїв чи пільг. У тебе є просто час краще підготуватися до можливих змін в житті. Навчитися стріляти, надавати першу медичну допомогу. Цим я і займаюсь, з-поміж концертів, які ми постійно даємо для військових. За останній рік ми з музикантами були на Сході разів 11. Були в таких містах і селищах, куди, чесно кажучи, не кожен артист ризикне поїхати. А взагалі, починаючи з 2018 року, вже можна нарахувати більше сотень таких поїздок", - поділився з ТСН.ua артист.

Музикант Іван Марунич взяв участь в концерті "Музична платформа"

До слова, через російсько-українську війну 36-річному Івану Маруничу довелось перенести навіть власне весілля. Нагадаємо, музикант зробив пропозицію своїй коханій Світлані ще 2021 року під час концерту гурту "СКАЙ". За словами артиста, вони чекають на закінчення війни.

"Наші думки зараз про те, як ми можемо допомогти Силам Оборони. Про весілля, чесно кажучи, ми не думаємо взагалі. Воно буде обов'язково, але тільки тоді, коли ми нарешті зможемо організувати зустріч всіх тих людей, яких ми хочемо побачити на своєму святі. Тобто просто піти і розписатися в РАЦСі - це не наша історія.Ми не хочемо втрачати момент ейфорії і щастя від цього дня. Тим паче, знаю багато прикладів серед пар, які спочатку розписалися, а весілля вже не святкували. А мені хочеться зробити цю подію все ж таки особливою", - поділився з ТСН.ua музикант.

Іван Марунич зробив пропозицію Світлані на сцені МЦКМ ще 2021 року

