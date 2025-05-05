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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Відомий український співак зізнався, чи має бронь від мобілізації: "В мене дійсно є проблеми"

Також артист відповів, чи боїться він служби на фронті.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Андрій Кравченко

Андрій Кравченко

Український співак Андрій Кравченко зізнався, чи має бронь від мобілізації.

Артист поспілкувався з журналісткою ТСН.ua Анною Севастьяновою. У розмові виконавець зізнався, що в нього немає броні від мобілізації. Тим не менш, за словами Андрія Кравченка, від 2016 року він частково придатний до служби у війську. Співак зізнається, що це через певні проблеми. Однак публічно Андрій Кравченко відмовляється про це говорити.

"Немає жодного бронювання. Коли мені приходить повістка оновити дані – я звертаюся до ТЦК і роблю це систематично. Але в мене ще від 2016 року, здається, позначка, що я обмежено придатний до служби. У мене дійсно є проблеми, про які я не можу говорити на весь загал. Поки що я не підходжу на якусь службу, на яку потрібно", - поділився артист.

Андрій Кравченко

Андрій Кравченко

Андрій Кравченко говорить, що наразі займається волонтерством. Утім, він не боїться бути мобілізованим. Артист зазначає, аби хотів уникати служби, то втік би з країни.

"Я роблю свою роботу, вправно волонтерю. Якщо хотів, я б поїхав з країни, не було б жодних запитань. Але я не боюся і не хвилююся – заберуть мене чи ні", - додав співак.

Нагадаємо, нещодавно режисер Тарас Ткаченко розповів, як мобілізувався до лав ЗСУ. Він також зізнався, коли вирішив долучитися до служби у війську.

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