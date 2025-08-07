Відомий український ведучий дістав серйозну травму та показався в кріслі колісному

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Український ведучий та інтерв'юер Анатолій Анатоліч дістав серйозну травму.

Про це шоумен розповів у своєму Instagram. Зокрема, в Анатолія Анатоліча перелом кісток. Ведучий зізнається, що це перший подібний досвід в його житті. А сталося це на футболі. Суперник інтерв'юера порушив проти нього правила. У результаті цього Анатолій Анатоліч зламав два пальці на нозі.

"У це складно повірити, але це перший справжній перелом в моєму житті. Я не радію, що це сталося в 40. Сам винен. Зламав мені два пальці суперник на полі, і він був неправий, бо порушував правила. Але це спорт, і таке трапляється. Це не поранення і не травма, під час порятунку людини, тому нічого героїчного. Просто тупий перелом двох пальців", - поділився шоумен.

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч визнає, що нічого жахливого не сталося. Зокрема, кістки з часом зростуться. Тим не менш, ведучому неабияк прикро, що так сталося. У шоумена було чимало планів, де треба бути активним. Однак все тепер треба скасовувати. Також інтерв'юеру доведеться відмовитися від улюбленого заняття – бігу.

"Пару місяців я поза своїм графіком. Дуже боляче це розуміти, що всі плани і мій дуже активний спосіб життя йдуть шкереберть. Так, мені багато хто пише, що це всесвіт дав сигнал пригальмувати, відпочити. Але, чесно, я не хотів гальмувати і відпочивати. І зараз в мене стадія страждання і не прийняття цього тимчасового стану. Біг - величезна частина мого життя. І зараз я сам у себе його забрав. Дуже злюсь на себе через це", - обурився шоумен.

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Наразі Анатолію Анатолічу наклали гіпс на ногу. Ведучий досі не прийняв цю ситуацію. Зокрема, тепер шоумен повільніше пересуватиметься, користуватиметься милицями та постане перед іншими незручностями. Ведучий розуміє, що це все тимчасово, однак йому прикро, що так сталося.

"Пару днів треба, щоб прийняти це, бо насправді це такі дрібниці і просто незручності, а не трагедія, для мене як людини. Милиці, гіпс, душ в пакеті на нозі, пересування в рази повільніше за мій звичайний темп - незручно, але тимчасово. А як для бігуна - це пиз**ць. Був у чудовій формі. Просто в чудовій. Але зараз все йде нанівець. Не знаю, скільки часу піде на відновлення, бо пальці неприємно заливають", - зізнався ведучий.

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

