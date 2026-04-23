ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
863
Час на прочитання
2 хв

Відомий український ведучий неочікувано знявся у фільмі "Диявол носить Prada 2" з Гетевей та Блант

Журналіст розсекретив, як потрапив на знімальний майданчик.

Автор публікації
Валерія Сулима
Коментарі
Андрій Данілевич із дружиною

Відомий український ведучий та журналіст Андрій Данілевич неочікувано знявся у фільмі "Диявол носить Prada 2" з голлівудськими акторками Енн Гетевей та Емілі Блант.

Стрічка вже 30 квітня стартує в українському прокаті. Як виявилося, у продовжені культової картини знялися українці. Так, телеведучий Андрій Данілевич та його дружина Тетяна пройшли кастинг. Ідея подати фото належала обраниці журналіста. За різними оцінками, на участь у масових сценах було надіслано від 30 до 50 тисяч заявок, а відібрали всього близько 70 осіб. І у тому числі – подружжя Данілевичів.

"Якщо в масовці є головні ролі, то однозначно це були ми. І це цілком заслуга Тані! Кастинг минав у три етапи, і ми – на відміну всіх інших тисяч охочих – проходили його онлайн. І прекрасно розуміли, що шанси у нас мізерні, порівняно з тими, хто особисто наживо проходив відбір на знімання. У нас просто фізично не було можливості поїхати на кастинг, бо у нас троє дітей – не було на кого їх залишити", - пригадує ведучий.

Епізоди за участю Андрія та Тетяни знімалися у Мілані у двох локаціях – у бутику та ресторані. Виявилося, кастинг-групам зараз складно знайти нові обличчя класичного європейського типажу. А щоб це була ще й справжня сімейна пара – взагалі рідкість. Можливо, тому до Данилевичів була прикута увага усієї знімальної групи.

"Навіть режисер фільму Девід Френкель особисто підходив та запитував: ви точно чоловік та дружина? Тому що ми виявилися не лише єдиними українцями, але ще й єдиною подружньою парою, яка знімалася в цьому фільмі – буквально пліч-о-пліч з Енн Гетевей, Емілі Блант, Донателлою Версаче", - говорить ведучий.

Попри те, що в Андрія Данілевича великий досвід роботи на телебаченні – понад 25 років, це його перші знімання в повнометражному кіно. І одразу в такій гучній картині як "Диявол носить Prada 2".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у фільмі "Кутюр", де грала американська акторка Анджеліна Джолі, згадали про Запоріжжя та Київ. Також у стрічці лунала українська мова.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
863
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie