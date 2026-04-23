Відомий український ведучий неочікувано знявся у фільмі "Диявол носить Prada 2" з Гетевей та Блант

Андрій Данілевич із дружиною

Відомий український ведучий та журналіст Андрій Данілевич неочікувано знявся у фільмі "Диявол носить Prada 2" з голлівудськими акторками Енн Гетевей та Емілі Блант.

Стрічка вже 30 квітня стартує в українському прокаті. Як виявилося, у продовжені культової картини знялися українці. Так, телеведучий Андрій Данілевич та його дружина Тетяна пройшли кастинг. Ідея подати фото належала обраниці журналіста. За різними оцінками, на участь у масових сценах було надіслано від 30 до 50 тисяч заявок, а відібрали всього близько 70 осіб. І у тому числі – подружжя Данілевичів.

"Якщо в масовці є головні ролі, то однозначно це були ми. І це цілком заслуга Тані! Кастинг минав у три етапи, і ми – на відміну всіх інших тисяч охочих – проходили його онлайн. І прекрасно розуміли, що шанси у нас мізерні, порівняно з тими, хто особисто наживо проходив відбір на знімання. У нас просто фізично не було можливості поїхати на кастинг, бо у нас троє дітей – не було на кого їх залишити", - пригадує ведучий.

Андрій Данілевич із дружиною

Епізоди за участю Андрія та Тетяни знімалися у Мілані у двох локаціях – у бутику та ресторані. Виявилося, кастинг-групам зараз складно знайти нові обличчя класичного європейського типажу. А щоб це була ще й справжня сімейна пара – взагалі рідкість. Можливо, тому до Данилевичів була прикута увага усієї знімальної групи.

"Навіть режисер фільму Девід Френкель особисто підходив та запитував: ви точно чоловік та дружина? Тому що ми виявилися не лише єдиними українцями, але ще й єдиною подружньою парою, яка знімалася в цьому фільмі – буквально пліч-о-пліч з Енн Гетевей, Емілі Блант, Донателлою Версаче", - говорить ведучий.

Андрій Данілевич із дружиною

Попри те, що в Андрія Данілевича великий досвід роботи на телебаченні – понад 25 років, це його перші знімання в повнометражному кіно. І одразу в такій гучній картині як "Диявол носить Prada 2".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у фільмі "Кутюр", де грала американська акторка Анджеліна Джолі, згадали про Запоріжжя та Київ. Також у стрічці лунала українська мова.