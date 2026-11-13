Відомий український ведучий "обурився", що прихильниця поплутала його з Русланом Сенічкіним

Сергій Лиховида та Руслан Сенічкін / © Колаж ТСН.ua

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Український ведучий Сергій Лиховида пригадав кумедний випадок із весілля, де його помилково прийняли за зірку ранкового шоу «Сніданок з 1+1» Руслана Сенічкіна.

За роки роботи на весіллях шоумен назбирав чимало курйозних історій. Одну з них він досі згадує з усмішкою. Виявилося, що гості неодноразово плутали його з відомим телеведучим. Одного разу така помилка зайшла особливо далеко. До Сергія підійшла літня жінка, яка була переконана, що перед нею саме Руслан Сенічкін. Ведучий вирішив не руйнувати її приємне враження від зустрічі.

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«За 14 років роботи ведучим весіль було дуже багато різних історій. Шкодую, що не записував їх у нотатник. Одна з найприкольніших — коли мене плутали з ведучим Русланом Сенічкіним. Це траплялося доволі часто. Якось на весіллі до мене підійшла жінка похилого віку й хвилин 20 упевнено спілкувалася, думаючи, що я Руслан. Бачив, наскільки це для неї важливо, тому вирішив не засмучувати її й просто відіграв цю роль. А потім до кінця весілля хвилювався, щоб ніхто не сказав їй, що це був обман», — пригадав Сергій Лиховида, повідомляють Люкс ФМ.

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Сергій Лиховида / © Інстаграм

За словами Лиховиди, подібні непорозуміння траплялися неодноразово, однак саме ця зустріч запам'яталася йому найбільше. Замість того, щоб одразу виправити жінку, він підтримав її переконання та на певний час перетворився на іншого телеведучого. Щоправда, після розмови перед ним постало нове завдання — стежити, аби таємниця не розкрилася.

Руслан Сенічкін / © пресслужба каналу "1+1"

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