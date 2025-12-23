- Дата публікації
Відомий український ведучий опинився в епіцентрі вибуху під час атаки Київщини: "Загинула сусідка"
Дьомін вийшов на зв'язок і нажахав наслідками російського терору.
Український ведучий Слава Дьомін приголомшив заявою про влучання ворожого снаряду поблизу його приватного будинку на Київщині.
Так, у ніч проти 23 грудня Україна знову опинилася під масованим ударом з боку Росії. Дьомін у фотоблогу повідомив, що буквально за кількасот метрів від його оселі влучив ударний дрон-камікадзе. Настільки близько, зізнається він, небезпека ще не підбиралася за весь час повномасштабної війни. На жаль, росіяни відібрали життя у сусідки ведучого.
«Шахед влетів у будинок за 200 метрів від мого. Так близько за ці майже чотири роки ще не було… Загинула сусідка», — збентежив Слава.
Водночас ведучий опублікував кадри з місця трагедії, на яких видно охоплений вогнем приватний будинок після ворожого удару. Дьомін також звернувся до підписників із закликом бути максимально обережними та берегти себе й рідних під час регулярних масованих обстрілів.
Зазначимо, що в нічпроти 23 грудня та зранку Росія здійснила чергову комбіновану атаку по Україні, застосувавши ударні дрони та ракети. За офіційною інформацією, ворог використав понад 30 ракет і більш ніж 650 безпілотників. Основною ціллю знову стала енергетична інфраструктура.