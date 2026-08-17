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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
631
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2 хв

Відомий український ведучий пережив горе — померла його рідна людина

Родина Дьоміна намагалася боротися за життя родички до останнього.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Слава Дьомін

Слава Дьомін / © instagram.com/slavademin_official

Український ведучий та інтерв’юер Слава Дьомін повідомив про смерть бабусі Галини Яківни.

Жінки пішла з життя у віці 95 років. Слава повідомив сумну звістку у своєму фотоблогу й поділився останнім фото з рідною людиною. Він висловив велику вдячність бабусі за все те, що вона робила й пообіцяв надалі нести пам’ять про неї.

За словами ведучого, Галина Яківна упродовж декількох місяців боролася за життя. У подробиці недуги Дьомін не став вдаватися, але зазначив, що в останні моменти життя був поруч і допомагав їй.

«Ось і все… Моєї бабусі більше немає. Але тільки фізично. Бо в пам’яті вона назавжди. 2,5 місяці ми намагались покращити стан, але…» — розчулив радіоведучий.

Слава Дьомін з бабусею / © instagram.com/slavademin_official

Слава Дьомін з бабусею / © instagram.com/slavademin_official

У коментарях шанувальники й зірки одразу підтримали Славу Дьоміна та висловили свої співчуття.

  • «Мої співчуття. Бабусі — це завжди особливі люди для онуків» — Наталка Денисенко

  • «Мої співчуття. Як добре, що бабуся дожила до твого зрілого віку. Це велике щастя!» — Раміна Есхакзай

  • «Співчуття. Ти завжди багато про неї згадував. Вона зробила велику роботу, виховавши і сформувавши тебе. Вічна памʼять» — Євген Фешак

Бабуся Слави Дьоміна / © instagram.com/slavademin_official

Бабуся Слави Дьоміна / © instagram.com/slavademin_official

До слова, лише навесні цього року Слава Дьомін показував життєрадісну стильну бабусю та як вони разом гуляли у Львові. Тоді 95-річна жінка розповідала онуку різні історії й пила з ним каву.

Нагадаємо, нещодавно також стало відомо про раптову смерть акторки Гайден Панеттьєрі, яка була колишньою нареченою Володимира Кличка. Зірки не стало у віці 36 років — відомо, як вона прожила останні роки свого життя.

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