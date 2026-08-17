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Відомий український ведучий пережив горе — померла його рідна людина
Родина Дьоміна намагалася боротися за життя родички до останнього.
Український ведучий та інтерв’юер Слава Дьомін повідомив про смерть бабусі Галини Яківни.
Жінки пішла з життя у віці 95 років. Слава повідомив сумну звістку у своєму фотоблогу й поділився останнім фото з рідною людиною. Він висловив велику вдячність бабусі за все те, що вона робила й пообіцяв надалі нести пам’ять про неї.
За словами ведучого, Галина Яківна упродовж декількох місяців боролася за життя. У подробиці недуги Дьомін не став вдаватися, але зазначив, що в останні моменти життя був поруч і допомагав їй.
«Ось і все… Моєї бабусі більше немає. Але тільки фізично. Бо в пам’яті вона назавжди. 2,5 місяці ми намагались покращити стан, але…» — розчулив радіоведучий.
У коментарях шанувальники й зірки одразу підтримали Славу Дьоміна та висловили свої співчуття.
«Мої співчуття. Бабусі — це завжди особливі люди для онуків» — Наталка Денисенко
«Мої співчуття. Як добре, що бабуся дожила до твого зрілого віку. Це велике щастя!» — Раміна Есхакзай
«Співчуття. Ти завжди багато про неї згадував. Вона зробила велику роботу, виховавши і сформувавши тебе. Вічна памʼять» — Євген Фешак
До слова, лише навесні цього року Слава Дьомін показував життєрадісну стильну бабусю та як вони разом гуляли у Львові. Тоді 95-річна жінка розповідала онуку різні історії й пила з ним каву.
Нагадаємо, нещодавно також стало відомо про раптову смерть акторки Гайден Панеттьєрі, яка була колишньою нареченою Володимира Кличка. Зірки не стало у віці 36 років — відомо, як вона прожила останні роки свого життя.