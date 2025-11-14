Відомий український ведучий після кардинального схуднення знову набрав вагу і пояснив чому

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Реклама

Український ведучий та інтерв'юер Анатолій Анатоліч, який нещодавно відреагуввав на чутки про сварку з кумом Віталієм Козловським, після кардинального схуднення знову почав набирати вагу.

Шоумену вдалося позбутися 15 кіло. Однак на проєкті "Наодинці з Гламуром" ведучий зізнався, що знову почав набирати. Зокрема, шоумен погладшав на три кілограми, і нині його вага становить 77 кг. Анатолій Анатоліч зізнається, що набирав не цілеспрямовано. Ведучий говорить, що такий в нього організм: він то худне, то знову гладшає.

"Я думаю, що три кілограми набрав. Моя вага 74, зараз десь 77. Але я хочу сказати, що це не свідомий набір, що мені треба. У мене так завжди відбувається: я скидав і набирав. Такого, щоб я був у гармонійному стані, насолоджуюся життям, їм, що хочу, - такого не буває", - говорить ведучий Анні Севастьяновій.

Реклама

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч також зізнався, що не планує набирати більше. Тож, нині інтерв'юер знову запроваджує обмеження в їжі, стежитиме за кількістю спожитих калорій. Хоч вага 77 кіло для шоумена є нормальною, однак якщо він не дотримуватиметься харчування та не займатиметься спортом, то вона буде збільшуватися.

"Я розумію, якщо зараз знову не почну обмежувати калораж, тримати себе в руках, то набиратиму далі. У мене такий організм, я нічого з цим зробити не можу. Зараз ця вага для мене нормальна, але розумію, що такими тенденціями вона збільшуватиметься далі. Я знаю себе і знаю свій організм. Тому я знову почав себе обмежувати", - пояснив шоумен.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися за цим посиланням: Рибчинські про скандал з Матвієнко, а Клопотенко про ДЖОЛІ - зізнання на концерті ПИВОВАРОВА

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч прокоментував чутки, що його кума, співачка Світлана Лобода, зібралась дати концерт у Києві. Шоумен припустив, за якої умови це можливо.