ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1042
Час на прочитання
2 хв

Відомий український ведучий після кардинального схуднення знову набрав вагу і пояснив чому

Шоумен розсекретив свою вагу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Анатолій Анатоліч

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Український ведучий та інтерв'юер Анатолій Анатоліч, який нещодавно відреагуввав на чутки про сварку з кумом Віталієм Козловським, після кардинального схуднення знову почав набирати вагу.

Шоумену вдалося позбутися 15 кіло. Однак на проєкті "Наодинці з Гламуром" ведучий зізнався, що знову почав набирати. Зокрема, шоумен погладшав на три кілограми, і нині його вага становить 77 кг. Анатолій Анатоліч зізнається, що набирав не цілеспрямовано. Ведучий говорить, що такий в нього організм: він то худне, то знову гладшає.

"Я думаю, що три кілограми набрав. Моя вага 74, зараз десь 77. Але я хочу сказати, що це не свідомий набір, що мені треба. У мене так завжди відбувається: я скидав і набирав. Такого, щоб я був у гармонійному стані, насолоджуюся життям, їм, що хочу, - такого не буває", - говорить ведучий Анні Севастьяновій.

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч також зізнався, що не планує набирати більше. Тож, нині інтерв'юер знову запроваджує обмеження в їжі, стежитиме за кількістю спожитих калорій. Хоч вага 77 кіло для шоумена є нормальною, однак якщо він не дотримуватиметься харчування та не займатиметься спортом, то вона буде збільшуватися.

"Я розумію, якщо зараз знову не почну обмежувати калораж, тримати себе в руках, то набиратиму далі. У мене такий організм, я нічого з цим зробити не можу. Зараз ця вага для мене нормальна, але розумію, що такими тенденціями вона збільшуватиметься далі. Я знаю себе і знаю свій організм. Тому я знову почав себе обмежувати", - пояснив шоумен.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися за цим посиланням: Рибчинські про скандал з Матвієнко, а Клопотенко про ДЖОЛІ - зізнання на концерті ПИВОВАРОВА

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч прокоментував чутки, що його кума, співачка Світлана Лобода, зібралась дати концерт у Києві. Шоумен припустив, за якої умови це можливо.

Дата публікації
Кількість переглядів
1042
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie