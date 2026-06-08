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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2002
Час на прочитання
2 хв

Відомий український ведучий після звільнення від служби в ЗСУ висловився про еміграцію

Слава Соломка не приховує, що давно мріє про нерухомість в Іспанії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
В'ячеслав Соломка

В’ячеслав Соломка / © instagram.com/v_solomka

Український телеведучий В’ячеслав Соломка, який раніше отримав статус непридатного до військової служби, висловився про свою можливу еміграцію під час війни.

Зірка зізнався, що має мрію придбати нерухомість в Іспанії, зокрема в районі Барселони. За його словами, він хотів би періодично проводити там час — наприклад, кілька місяців узимку, — однак не планує остаточно залишати Україну. На проєкті «Наодинці з Гламуром» ведучий наголосив, що йому подобається атмосфера Барселони, однак вона не дає йому того творчого ресурсу, який він відчуває в Україні.

«У мене є мрія мати нерухомість у Барселоні або поблизу неї, де, наприклад, я зможу жити по три місяці на рік. Умовно перезимувати. І мені дуже подобається це місто. Але щоб переїздити повністю… От скільки б я туди не приїздив, то розумію, що там не відчуваю тієї енергетики, завдяки якій я мав би натхнення реалізовуватися як творча людина й телевізійник», — зізнався він у коментарі Анні Севастьяновій.

В’ячеслав Соломка / © instagram.com/v_solomka

В’ячеслав Соломка / © instagram.com/v_solomka

До слова, В’ячеслав Соломка раніше повідомляв, що був офіційно визнаний непридатним до військової служби за станом здоров’я. За його словами, він пройшов усі передбачені законом етапи — медичні комісії та перевірки у відповідних інстанціях. Водночас телеведучий не розкриває точного діагнозу.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Маму САЛІВАНЧУК ОБІКРАЛИ, Анатоліч про КОНЦЕРТ ЛОБОДИ в ОДЕСІ та чому ОСТАПЧУК «ЗЛОБНИЙ»

Нагадаємо, нещодавно акторка Ксенія Мішина поїхала до рідних в Ізраїль та показала, як відпочиває там з татом і бабусею.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2002
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