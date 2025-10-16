Відомий український ведучий розкрив ім'я найпроблемнішої зірки: "Довела до нервового зриву"

Слава Дьомін / © instagram.com/slavademin_official

Український ведучий Слава Дьомін розкрив ім'я зірки, інтерв'ю з якою було найпроблемнішим.

Шоумен має чималий досвід роботи з різними знаменитостями українського шоубізнесу. За час кар'єри у Слави вийшло чимало інтерв'ю. Як зізнається ведучий, найскладніше працювати йому було з Олею Поляковою. Ба більше, артистка одного разу навіть довела оператора Дьоміна до нервового зриву.

"Оля Полякова довела мого оператора, який знімав її крупним планом, до нервового зриву. У нього був нервовий тік, бо він вже не знав, як поставити камеру так, аби Олі подобалося. Але врешті Оліна експресія закінчилась через 10 хвилин. В Олі є така історія. Вона потім взагалі навіть забула, що їй щось не подобалося. А в Олега досі травма", - розповів ведучий на проєкті "55 за 5".

Проте Слава Дьомін говорить, що не тримає жодних образ на Олю Полякову. Шоумен зазначає, що співачка просто вибаглива. Що ж стосується непорозумінь та конфліктів, виконавиця все швидко забуває, тож і він радить робити те ж саме.

"Я просто потім сказав Олегу: "Дивись, це Оля! Вона буває вибуховою, але не варто це приймати близько до серця". Вона через 10 хвилин забуде це і навіть не згадає, що кричала. Колись вона на мене кричала, і ми одне з одним сварились просто з матами. Через рік я в неї запитав, чи ти пам'ятаєш, як ми сварились. А вона запитала, коли саме", - підсумував шоумен.

