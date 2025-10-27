Відомий український ведучий розлучився з дружиною після 14 років шлюбу

Євген Фешак / © instagram.com/feshak_eugenio

Реклама

Український ведучий та продюсер Євген Фешак вперше зізнався у розлученні з дружиною.

Протягом 14 років знаменитість перебував у шлюбі з дружиною Наталією, яка свого часу була солісткою гурту "Ділайс". Та, виявляється, пара вже розлучена. Про це Євген Фешак повідомив на проєкті "Тур зірками". Подружжя розлучилося ще рік тому, однак лише зараз ведучий це підтвердив. Що стало причиною такого рішення – шоумен розкривати не став, адже не вважає це за потрібне.

"Я не вважаю за потрібне, щоб ми цю тему дуже сильно обговорювали: які були причини, що, куди, як і так далі. Так, я підтверджую, що цей факт відбувся", - повідомив шоумен.

Реклама

Євген Фешак із колишньою дружиною / © instagram.com/feshak_eugenio

Євген Фешак також говорить, що наразі його серце вільне. Ведучий планує сконцентруватися на розвитку своєї кар'єри.

Зазначимо, Євген Фешак не охоче розповідав про особисте життя. Він був одружений із Наталією Клим, яка була солісткою гурту "Ділайс". Пара уклала шлюб 2010 року, а 2024-го – розлучилася.

Нагадаємо, нещодавно мер Києва Віталій Кличко поділився подробицями особистого життя після розлучення з дружиною. Політик зізнався, чи вільне його серце зараз.