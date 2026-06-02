Відомий український ведучий шокував наслідками нічної атаки РФ: "Мій будинок накрило осколками"

Євген Фешак / © instagram.com/feshak_eugenio

Український ведучий і продюсер Євген Фешак опинився під ударом під час чергової масованої російської атаки на Київщину в ніч проти 2 червня.

Шоумен, який мешкає неподалік столиці, розповів, що пережив по-справжньому тривожну ніч. За його словами, уламки збитої ворожої цілі впали просто на дах його приватного будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих, однак оселю зачепило вибуховою хвилею. У фотоблогу Фешак поділився подробицями пережитого та зізнався, що тепер йому доведеться ліквідовувати наслідки обстрілу.

«Мій будинок накрило хвилею осколків. На щастя, це були уламки у вільному падінні. Сьогодні ввечері після роботи піду їх збирати по даху. Напевно, будемо робити намисто якесь», — з іронією зазначив ведучий.

Попри пережитий стрес, продюсер закликав українців не втрачати віри та наголосив, що країна обов’язково вистоїть. І побажав усім гарного дня.

«В Україні дуже багато постраждалих, багато руйнувань. У цій ситуації головне не зневірюватися. Це не комп’ютерна гра, яку можна поставити на паузу чи зберегтися. Маємо пройти всі рівні й безумовно вийти переможцями. Слава Україні», — додав Фешак.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак по Україні. Під ударом опинилися різні регіони держави, зокрема й Київ. У столиці та області зафіксували численні пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків і транспортних об’єктів. Через падіння уламків руйнування сталися одразу в кількох районах міста.

