Відомий український ведучий схуднув на майже 10 кг і здивував методом

Український інтерв'юер та ведучий Слава Дьомін схуднув на майже 10 кілограмів і розкрив, як йому це вдалося.

Шоумен на проєкті "Ранок у великому місті" говорить, що задля цього не прикладав надмірних зусиль. Зокрема, ведучий сходив на огляд до лікаря, де чесно зізнався, що має проблеми зі стресом. Славі Дьоміну призначили пити магній. Шоумен на тлі цього став не лише краще почуватися, а й його вага почала зменшуватися. Врешті, Слава Дьомін схуднув на сім кілограмів.

"Я схуднув на сім кілограмів, до того ж жодних препаратів, нічого такого, лише магній. Мені було 40, я подумав, що потрібно піти перевірити чоловіче здоров'я до уролога. Тема зайшла, а я кажу, що багато стресів. Він мені приписав пити магній протягом трьох місяців. На перший місяць я відчув цей ефект, коли немає стресу. Потім мені пояснили лікарі, що коли у нас стрес, організм набирає", — зізнався ведучий.

До речі, коли Слава Дьомін почав худнути, то він додав до свого життя ще й спорт. Ведучий займається у спортивній залі. Окрім того, певні вправи шоумен робить і вдома.

"Я почав худнути. Мені це настільки сподобалося. Я пішов в спортзал. Вдома займаюся спортом також. Просто качаю прес. Мене це настільки затягнуло!" — поділився ведучий.

