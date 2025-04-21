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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
12
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Відомий український ведучий втретє став батьком та показав новонароджену доньку

В Андрія Чорновала народилася донька на Великдень. Він вже розсекретив її ім'я.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Андрій Чорновол із дружиною

Андрій Чорновол із дружиною / © instagram.com/chornovol.andrii

Відомий український ведучий Андрій Чорновол втретє став батьком та показав перші фото з новонародженою донькою.

Про поповнення в родині шоумен повідомив у своєму Instagram. В одному з пологових Києва дружина ведучого – стилістка Альона Чорновол – народила доньку. Дівчинка з'явилася на світ на велике церковне свято Великдень. Подружжя дало донечці ім'я Амелі.

"Амелі! Наша донечка! Найбільша мрія, яка здійснилася на Великдень. І як після цього не повірити в дива!" – поділився ведучий.

Андрій Чорновол із донькою / © instagram.com/chornovol.andrii

Андрій Чорновол із донькою / © instagram.com/chornovol.andrii

Андрій Чорновол та його дружина не стали приховувати донечку від публіки. Зокрема, подружжя вже показало перші фото з новонародженою, які були зроблені в пологовому. Щоправда, обличчя дівчинки знаменитості не квапляться розкривати. Шоумен також подякував дружині та зазначив, що вона здійснила його мрію – стати батьком донечки.

Андрій Чорновол із дружиною та донькою / © instagram.com/chornovol.andrii

Андрій Чорновол із дружиною та донькою / © instagram.com/chornovol.andrii

"Безмежно вдячний тобі за цей подарунок! Ти знаєш, як сильно і як давно я цього хотів. Кохаю! Ще не розуміємо, на кого Амелі схожа, але зростом точно в татка - 55 см. Перегнала обох своїх братів при народженні. Відчуття, ніби тримаємо на руках весь світ", - поділився шоумен.

Андрій Чорновол із донькою / © instagram.com/chornovol.andrii

Андрій Чорновол із донькою / © instagram.com/chornovol.andrii

Зазначимо, Андрій та Альона Чорноволи вже виховують двох дітей – синів Адріана та Айдена.

Нагадаємо, нещодавно футболіст Георгій Судаков оголосив про майбутнє поповнення в родині. Незабаром спортсмен вдруге стане батьком.

Дата публікації
Кількість переглядів
12
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