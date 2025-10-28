ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
661
Час на прочитання
1 хв

Відомий український візажист шокував сумою, яку витрачає на косметику щотижня

Єгор Андрюшин поділився реальними цифрами своїх витрат і розповів, скільки коштує його перевтілення.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Єгор Андрюшин

Єгор Андрюшин / © instagram.com/egor_mua

Український візажист і блогер Єгор Андрюшин розповів про свої витрати на косметику та роботу зірок.

За словами майстра, зараз він рідко погоджується на бартерні проєкти. Андрюшин зазначив, що всі охочі вже співпрацювали з ним раніше, а нові домовленості відбуваються переважно на комерційній основі.

"Я вже трохи "зажрався". Коли працював з усіма топовими артистами, бартер повинен бути дійсно цікавим та креативним. Зараз більшість замовлень — за гроші", — пожартував зірка у шоу "День із зіркою".

Єгор Андрюшин / © instagram.com/egor_mua

Єгор Андрюшин / © instagram.com/egor_mua

Ефектне перевтілення від Єгора коштує від 1000 доларів, в середньому 1300–1500, а сам макіяж близько 200 доларів. Візажист зізнається, що ціни він не підвищував, бо вважає їх і так достатньо високими.

Щотижня Андрюшин витрачає на косметику 20–30 тисяч гривень, щоб тестувати новинки та підтримувати професійний рівень. За його словами, такі витрати повністю окуповуються і допомагають створювати якісні перевтілення для клієнтів.

Нагадаємо, нещодавно EL Кравчук вперше відверто розповів про свої доходи та на що витрачає зароблене. 48-річний артист зізнався, як формуються його щомісячні витрати та на що йде найбільше грошей.

Дата публікації
Кількість переглядів
661
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie