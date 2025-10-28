Відомий український візажист шокував сумою, яку витрачає на косметику щотижня

Єгор Андрюшин / © instagram.com/egor_mua

Реклама

Український візажист і блогер Єгор Андрюшин розповів про свої витрати на косметику та роботу зірок.

За словами майстра, зараз він рідко погоджується на бартерні проєкти. Андрюшин зазначив, що всі охочі вже співпрацювали з ним раніше, а нові домовленості відбуваються переважно на комерційній основі.

"Я вже трохи "зажрався". Коли працював з усіма топовими артистами, бартер повинен бути дійсно цікавим та креативним. Зараз більшість замовлень — за гроші", — пожартував зірка у шоу "День із зіркою".

Реклама

Єгор Андрюшин / © instagram.com/egor_mua

Ефектне перевтілення від Єгора коштує від 1000 доларів, в середньому 1300–1500, а сам макіяж близько 200 доларів. Візажист зізнається, що ціни він не підвищував, бо вважає їх і так достатньо високими.

Щотижня Андрюшин витрачає на косметику 20–30 тисяч гривень, щоб тестувати новинки та підтримувати професійний рівень. За його словами, такі витрати повністю окуповуються і допомагають створювати якісні перевтілення для клієнтів.

Нагадаємо, нещодавно EL Кравчук вперше відверто розповів про свої доходи та на що витрачає зароблене. 48-річний артист зізнався, як формуються його щомісячні витрати та на що йде найбільше грошей.