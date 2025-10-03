Відомий український виконавець здивував, як його затримала поліція

OTOY / © instagram.com/otoysounds

Український репер OTOY розповів про випадок, коли поліція затримала його десять років тому.

За словами знаменитості, йому було 16 років, коли за хуліганські дії його зупинили правоохоронці та склали адміністративний протокол. Інцидент навіть дійшов до суду.

"Я пам’ятаю, як крикнув у бік поліції образливе слово. Вони зупинилися, вийшли з машини, оформили протокол і виписали повістку до суду", — пригадав музикант.

OTOY / © instagram.com/otoysounds

Попри хвилювання, юний OTOY підійшов до справи креативно. Репер зачитав авторський вірш на свій захист, інтегрувавши у нього слово, за яке отримав адміністративну справу. Суддя з гумором поставилася до такого виправдання та обмежилася лише штрафом у 250 гривень.

"Мені було 16, і я вирішив — треба думати, як захищатися. Я написав вірш, куди вписав те слово, яке викрикнув, і зачитав його в суді. Суддя подивилась і сказала: "Просто дайте йому штраф і нехай іде", — поділився репер.

Нагадаємо, нещодавно OTOY одружився та поділився першими світлинами з нареченою-бізнесвумен. Пара постала у ніжних та оригінальних образах.