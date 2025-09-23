ТСН у соціальних мережах

Відомий ведучий Кіммел після призупинення шоу й гнівних заяв Трампа повернеться в ефір

Одне з найпопулярніших вечірніх шоу "Jimmy Kimmel Live!" після скандалу продовжить тішить глядачів.

Віра Хмельницька
Джиммі Кіммел

Джиммі Кіммел / © Reuters

Американське ток-шоу "Jimmy Kimmel Live!" з Джиммі Кіммелом знову виходить в ефір на тлі гучного політичного скандалу.

Повернення програми заплановане на вівторок, 23 вересня цього року. Про це офіційно повідомила компанія The Walt Disney Co., якій належить телеканал ABC. А ще тиждень тому "Jimmy Kimmel Live!" несподівано зняли з ефіру після різкої критики ведучого.

Так, Джиммі Кіммел під час випуску від 15 вересня прокоментував вбивство ультраправого активіста Чарлі Кірка як зумисне з метою збільшення "політичних балів" Трампові. Його слова зачепили не лише прихильників Дональда, а й адміністрацію президента США та Федеральну комісію зі зв’язку. У результаті сам президент США охарактеризував шоумена, як людину з "нульовим талантом" і підтримав закриття його шоу.

Призупинення програми одразу викликало бурю дискусій у США. Чимало діячів Голлівуду та профспілок звинуватили телеканал у цензурі та тиску на свободу слова. Водночас прихильники республіканців наполягали, що ведучий перейшов межу дозволеного.

Джиммі Кіммел / © Associated Press

Джиммі Кіммел / © Associated Press

У своїй заяві компанія Disney уточнила, що протягом кількох днів вела серйозні переговори з Кіммелом. В результаті вирішили дати йому можливість продовжити роботу. Сам Кіммел поки що публічно не коментував ані скандал, ані своє повернення. Відомо лише, що випуск від 23 вересня буде виходити у звичному форматі.

"Ми призупиняли виробництво шоу, щоб уникнути подальшого розпалювання напруженої ситуації в емоційний для нашої країни момент. Це рішення ми ухвалили, бо вважали деякі коментарі невчасними, а отже, нетактовними. Останні дні ми провели серйозні розмови з Джиммі, після чого дійшли рішення повернути шоу", — йдеться у заяві компанії.

До слова, шоу "Jimmy Kimmel Live!" виходить від 2003 року і вважається одним із головних гравців у нічному ефірі США. Програма неодноразово впливала на попкультуру та задавала тон у політичних дебатах.

Нагадаємо, нещодавно співачка Jerry Heil після неоднозначного допису в Мережі про монетизацію травм публічно визнала помилку та перепросила.

