Відомий ведучий неочікувано припинив службу в десантних військах, куди долучився півтора року тому

Орест Дрималовський / © instagram.com/drymalovsky

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Український телеведучий Орест Дрималовський оголосив про припинення служби в десантних військах, куди долучився півтора року тому.

Знаменитість на початку лютого 2024 року оголосив про свою мобілізацію. Орест Дрималовський пройшов курс базової військової підготовки, після чого долучився до 79-ї десантно-штурмової бригади та служив на Донеччині. Однак наразі ведучий оголосив, що більше не перебуває в складі десантних військ.

"Мій крайній день у 79-й. Складно підібрати слова. Велика відповідальність і честь — стояти з вами в одному строю, одягати маруновий берет, носити крило і меч Архистратига на лівій руці. Постійно ловлю себе на думці, що недостойний. Бо є ви — перші серед перших. Пишу це без жодного пафосу. За вас говорять справи", - говорить ведучий.

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Орест Дрималовський / © instagram.com/drymalovsky

Орест Дрималовський подякував побратимам за час служби, який вони провели разом, та за спільну роботу. За словами ведучого, він багато чого навчився. Також він подякував всім, хто допомагає його бригаді. Дрималовський не став розкривати, чим далі займатиметься. Тим не менш, ведучий запевнив, що й надалі служитиме в лавах ЗСУ.

"Дякую за цю школу життя. За досвід. За радість і горе, розділені разом. За донбаські пригоди. За справжнє десантне братерство, яке ніде не пізнається так, як на фронті. Дякую комунікаційній команді і усім нашим друзям — за спільну роботу упродовж цих півтора року. Дякую усім, хто підтримував і продовжує підтримувати нашу бригаду — ви є опорою для наших воїнів", - додав ведучий.

Нагадаємо, нещодавно співак Міша Крупін розповів про свою службу в лавах ЗСУ. Артист зізнався, як за цей час змінився та як до цього ставляться його діти.