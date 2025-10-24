- Дата публікації
Відомий ведучий Олег Панюта розсекретив свій заробіток на телебаченні
Також знаменитість здивував сумою, яку на місяць витрачає на родину.
Відомий український ведучий та журналіст Олег Панюта розсекретив, скільки заробляє на телебаченні.
З початком повномасштабної війни доходи знаменитості значно зменшилися. Олег Панюта в інтерв'ю Славі Дьоміну говорить, що до подій 2022 року заробляв 5-6 тисяч доларів на місяць саме завдяки роботі на телебаченню. Нині такий дохід журналіст отримує зі всіх сфер своєї діяльності: лекції, семінарські заняття і так далі.
"Зарплата до війни була між 5-6 тисячами доларів. До повномасштабного вторгнення 6 тисяч доларів – це, грубо, 80 тисяч гривень. Ця цифра, яка сьогодні може в мене бути у вигляді зарплати. Я не говорю зараз про зарплату на каналі. На каналі – це набагато менше. Це те, що я можу отримати у вигляді лекцій, семінарських занять. Це мій заробіток, це не телевізор. Телевізор зараз мені не дає тієї цифри", - говорить ведучий.
Також Олег Панюта розповів і про свої витрати. Ведучий зізнається, що на місяць його родині вистачає 30 тисяч гривень. За словами журналіста, він веде доволі економний спосіб життя. У відпустки не їздить, нового одягу не купує, машина в нього не електричі, а будинок живиться від сонячних панелей.
"Я не їжджу на бензині, я не купую хліб у магазині, у мене є молочні продукти на базарі, хоча це 4,5 тисяч приблизно на місяць. Я намагаюся не купувати шмаття, бо це не те, що тобі зараз потрібно. Я не їжджу у відпустку. Я достатньо економний зараз. Це десь тисяч 30 на місяць на всю родину. У мене будинок на сонячноелектричних панелях, відповідно я економлю на цьому", - зазначив ведучий.
