Відомий ведучий Олег Панюта розсекретив свій заробіток на телебаченні

Відомий український ведучий та журналіст Олег Панюта розсекретив, скільки заробляє на телебаченні.

З початком повномасштабної війни доходи знаменитості значно зменшилися. Олег Панюта в інтерв'ю Славі Дьоміну говорить, що до подій 2022 року заробляв 5-6 тисяч доларів на місяць саме завдяки роботі на телебаченню. Нині такий дохід журналіст отримує зі всіх сфер своєї діяльності: лекції, семінарські заняття і так далі.

"Зарплата до війни була між 5-6 тисячами доларів. До повномасштабного вторгнення 6 тисяч доларів – це, грубо, 80 тисяч гривень. Ця цифра, яка сьогодні може в мене бути у вигляді зарплати. Я не говорю зараз про зарплату на каналі. На каналі – це набагато менше. Це те, що я можу отримати у вигляді лекцій, семінарських занять. Це мій заробіток, це не телевізор. Телевізор зараз мені не дає тієї цифри", - говорить ведучий.

Також Олег Панюта розповів і про свої витрати. Ведучий зізнається, що на місяць його родині вистачає 30 тисяч гривень. За словами журналіста, він веде доволі економний спосіб життя. У відпустки не їздить, нового одягу не купує, машина в нього не електричі, а будинок живиться від сонячних панелей.

"Я не їжджу на бензині, я не купую хліб у магазині, у мене є молочні продукти на базарі, хоча це 4,5 тисяч приблизно на місяць. Я намагаюся не купувати шмаття, бо це не те, що тобі зараз потрібно. Я не їжджу у відпустку. Я достатньо економний зараз. Це десь тисяч 30 на місяць на всю родину. У мене будинок на сонячноелектричних панелях, відповідно я економлю на цьому", - зазначив ведучий.

