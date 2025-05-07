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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
209
Час на прочитання
1 хв

Відомий ведучий під час обстрілу Києва опинився в епіцентрі гучних вибухів

Денис Жупник показав, як ховався від обстрілу, який Росія здійснила на Київ 7 травня.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Денис Жупник

Денис Жупник / © instagram.com/deniszhupnik

Український радіо- та телеведучий Денис Жупник під час масованого обстрілу Києва опинився в епіцентрі гучних вибухів.

У ніч проти 7 травня країна-агресорка Росія здійснила атаку на столицю. Окупанти обстріляли Київ балістичними ракетами та ударними безпілотниками. На ранок сигнал повітряної тривоги все ще лунав. Ведучий Денис Жупник показав, як дістався на роботу. Просто на вулиці його застали звуки гучних вибухів.

Ведучому було ніде сховатися, тож він знайшов більш-менш безпечне місце, де перебував, поки не стало тихо. Денис Жупник опублікував в Instagram-stories відео, на якому показав, як опинився в епіцентрі гучних вибухів.

"Ось такий "добрий ранок". Приїхав на ефір і ховаюся. Таке життя. Р*сня – гній", - висловився ведучий.

Зазначимо, у ніч проти 7 травня Росія масовано обстріляла Київ. На жаль, є влучання. У Києві загинула жінка-волонтерка та її син. Також наразі відомо про сімох постраждалих.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ксенія Мішина потрапила під обстріл в Одесі. Артистка опинилася в епіцентрі гучних вибухів і показувала, як бігла до укриття.

Дата публікації
Кількість переглядів
209
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