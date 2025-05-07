Відомий ведучий під час обстрілу Києва опинився в епіцентрі гучних вибухів

Денис Жупник / © instagram.com/deniszhupnik

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Український радіо- та телеведучий Денис Жупник під час масованого обстрілу Києва опинився в епіцентрі гучних вибухів.

У ніч проти 7 травня країна-агресорка Росія здійснила атаку на столицю. Окупанти обстріляли Київ балістичними ракетами та ударними безпілотниками. На ранок сигнал повітряної тривоги все ще лунав. Ведучий Денис Жупник показав, як дістався на роботу. Просто на вулиці його застали звуки гучних вибухів.

Ведучому було ніде сховатися, тож він знайшов більш-менш безпечне місце, де перебував, поки не стало тихо. Денис Жупник опублікував в Instagram-stories відео, на якому показав, як опинився в епіцентрі гучних вибухів.

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"Ось такий "добрий ранок". Приїхав на ефір і ховаюся. Таке життя. Р*сня – гній", - висловився ведучий.

Зазначимо, у ніч проти 7 травня Росія масовано обстріляла Київ. На жаль, є влучання. У Києві загинула жінка-волонтерка та її син. Також наразі відомо про сімох постраждалих.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ксенія Мішина потрапила під обстріл в Одесі. Артистка опинилася в епіцентрі гучних вибухів і показувала, як бігла до укриття.