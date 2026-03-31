- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 348
- Час на прочитання
- 2 хв
Відомий ведучий пішов із популярного шоу з Лесею Нікітюк і розсекретив причину
Свого часу Богдана Шелудяка на проєкті замінив співак Дантес.
Український бізнесмен, ведучий і актор Богдан Шелудяк розповів, чому залишив популярний телепроєкт, де працював разом із Лесею Нікітюк.
Декілька сезонів поспіль зірки були капітанами в одному з українських розважальних шоу на ТБ. Та торік Богдан зізнався, що припиняє бути там ведучим. Після його відходу місце співведучого поруч із Нікітюк зайняв співак Володимир Дантес. На проєкті «Наодинці з Гламуром» Буше розкрив правду про таке рішення.
У розмові з Анною Севастьяновою актор зізнався, що його відхід не був конфліктним. Навпаки — рішення ухвалили спільно з продюсерами після кількох сезонів роботи. Зірка пояснив, що відчув: його етап у шоу завершився. До того ж почав активно розвиватися в іншій сфері — бізнесі, зокрема пов’язаному з криптовалютою.
«Це була полюбовна історія, де ми з продюсерами вирішили, що мій шлях там вичерпано. Бо у період підготовки до другого сезону я поглибленіше почав займатися бізнесом і повністю випав з акторства і телебачення. Я обрав для себе шлях, в який вкладав нон-стоп», — поділився Шелудяк.
Зараз Богдан «Буше» розвиває одразу кілька напрямків — освітні проєкти, блог і криптобізнес, який, за його словами, приносить основний дохід.
«Приносить дохід переважно крипта, готуємо учнів до НМТ. На блозі сильно не заробляю», — додав зірка.
▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чому БУШЕ пішов від НІКІТЮК, як худне СУМСЬКА, і скільки коштує стати ведучим Орла і Решки
Нагадаємо, нещодавно співачка Селін Діон після тривалого зникнення зі сцени оголосила про гучне повернення. Зірка потішила фанів приємною новиною.