Відомий ведучий пішов із популярного шоу з Лесею Нікітюк і розсекретив причину

Свого часу Богдана Шелудяка на проєкті замінив співак Дантес.

Валерія Гажала
Богдан Шелудяк

Український бізнесмен, ведучий і актор Богдан Шелудяк розповів, чому залишив популярний телепроєкт, де працював разом із Лесею Нікітюк.

Декілька сезонів поспіль зірки були капітанами в одному з українських розважальних шоу на ТБ. Та торік Богдан зізнався, що припиняє бути там ведучим. Після його відходу місце співведучого поруч із Нікітюк зайняв співак Володимир Дантес. На проєкті «Наодинці з Гламуром» Буше розкрив правду про таке рішення.

У розмові з Анною Севастьяновою актор зізнався, що його відхід не був конфліктним. Навпаки — рішення ухвалили спільно з продюсерами після кількох сезонів роботи. Зірка пояснив, що відчув: його етап у шоу завершився. До того ж почав активно розвиватися в іншій сфері — бізнесі, зокрема пов’язаному з криптовалютою.

Богдан Шелудяк і Леся Нікітюк / © Новий канал

«Це була полюбовна історія, де ми з продюсерами вирішили, що мій шлях там вичерпано. Бо у період підготовки до другого сезону я поглибленіше почав займатися бізнесом і повністю випав з акторства і телебачення. Я обрав для себе шлях, в який вкладав нон-стоп», — поділився Шелудяк.

Зараз Богдан «Буше» розвиває одразу кілька напрямків — освітні проєкти, блог і криптобізнес, який, за його словами, приносить основний дохід.

«Приносить дохід переважно крипта, готуємо учнів до НМТ. На блозі сильно не заробляю», — додав зірка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чому БУШЕ пішов від НІКІТЮК, як худне СУМСЬКА, і скільки коштує стати ведучим Орла і Решки

