Відомий ведучий після гостювання у Лесі Нікітюк зробив відверте зізнання про її зміни

Леся Нікітюк, Слава Дьомін

Український ведучий Слава Дьомін прокоментував трансформації Лесі Нікітюк і водночас заінтригував новими телевізійними планами.

Інтерв’юєр згадав співпрацю із зіркою у популярному свого часу проєкті «Леся здеся», де саме він був продюсером. За словами Дьоміна, тоді формат «провінційної дівчини, яка підкорює шоубізнес» спрацював ідеально, однак сьогодні повторити цей успіх навряд чи вдасться.

Водночас Дьомін прокоментував зміни в особистому житті Нікітюк, у якої нещодавно гостював у київській квартирі. За його словами, вона вже не та, якою була на старті кар’єри, що впливає не лише на її образ, а й на сприйняття аудиторією. Деталей він не розкрив, але дав зрозуміти, що це вже не та Леся, як раніше.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

«Тоді це було класно, бо Леся відігравала провінційну дівчину, яка приїхала підкорювати шоубізнес. Зараз Леся трошки інша. Тож мені здається, що якраз ось цей камбек не буде вдалим», — зазначив ведучий в інтерв’ю blik.ua.

Окрім цього, шоумен прокоментував чутки про можливе інтерв’ю з Нікітюк після того, як «засвітив» її квартиру. Втім, прямо підтверджувати нічого не став і лаконічно сказав: «Подивимося».

Нагадаємо, проєкт «Леся здеся» виходив на початку 2010-х і став одним із найвпізнаваніших розважальних форматів того часу. Саме він значною мірою сформував медійний образ Лесі Нікітюк. Відтоді ведуча суттєво змінилася — як у кар’єрі, так і в особистому житті. А нещодавно зіркова мама показала свого сина й як з ним грається.