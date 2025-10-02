Відомий ведучий після схуднення на 15 кг відповів на звинувачення у вживанні спеціальних ліків

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Український телеведучий Анатолій Анатоліч поділився деталями свого схуднення.

Зірка за останні пів року позбувся 15 кілограмів. У програмі "Ранок у великому місті" він розповів, що результат досягнутий без спеціальних медичних засобів. Зокрема, Анатоліч прокоментував чутки про використання препарату "оземпік".

"Ні. Я розказав би, бо не бачив би в цьому проблеми. Якщо є показання лікаря, робити це під контролем спеціаліста і людям це потрібно, я вважаю — це абсолютно припустимо", — пояснив він.

Попри те, що ведучий не розкрив усіх секретів свого схуднення, шанувальники можуть спостерігати, як він активно займається спортом. Анатоліч регулярно ділиться у соцмережах відео з пробіжок і зазначає, що виходить на дистанцію незалежно від погоди чи повітряних тривог.

