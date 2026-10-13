Відомий ведучий показався зі Стасом Шурінсом і зробив заяву: "Сподіваюся, у нього все буде добре"

Слава Дьомін та Стас Шурінс / © Колаж ТСН.ua

Реклама

Український ведучий Слава Дьомін неочікувано показався із латвійським співаком та переможцем «Фабрики зірок-3» Стасом Шурінсом.

Їхнім спільним фото шоумен поділився в Instagram-stories. Щоправда, кадр був архівним — зробленим 2013 року. Стас Шурінс ще тоді був на піку популярності та випускав пісні. Згодом виконавець раптово зник з медіапростору.

Реклама

Як зізнався Слава Дьомін, він зовсім нещодавно зв’язувався зі Стасом Шурінсом. Ведучий не став розкривати деталі їхньої розмови. Натомість Слава Дьомін лаконічно висловився про життя виконавця зараз наступними словами: «Нещодавно спілкувався зі Стасом і сподіваюся, у нього все буде добре».

Реклама

Слава Дьомін та Стас Шурінс / © instagram.com/slavademin_official

Де зараз Стас Шурінс та що про нього відомо

Зазначимо, Стас Шурінс став популярним в Україні 2009 року, коли взяв участь у «Фабриці зірок-3», де з тріумфом переміг. Після проєкту виконавець продовжив розвивати кар’єру та випускати пісні. Однак наприкінці 2013 року він раптово зник з медіапростору. Як виявилося, артист переїхав до Німеччини через хворобу дружини. У коханої виконавця діагностували рак мозку, і їй було необхідне лікування. Тим часом Стас Шурінс поставив кар’єру на паузу, аби бути поруч із дружиною. На щастя, вона поборола страшну хворобу.

2016 року Стас Шурінс намагався повернутися на сцену. Він взяв участь у німецькому «Голосі країни», де навіть дійшов до фіналу. Однак кар’єру це не відновило.

Зараз співак веде доволі закритий спосіб життя. З останнього, що про нього було відомо — що він проживає в Німеччині. Стас Шурінс нібито займається музикою та викладає вокал, але водночас не веде соцмережі.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала, куди зник зірка серіалу «Леся+Рома» Дмитро Лаленков. Його колега розкрила всю правду.

Реклама

Новини партнерів