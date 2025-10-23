Відомий ведучий розкрив, за яких обставин помер Дизель з гурту Green Grey: "Пішов тихо"

Дизель з гурту Green Grey, Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Український ведучий Анатолій Анатоліч розкрив нові подробиці смерті лідера гурту Green Grey Андрія Дизеля Яценка.

Так, нещодавно шоумен разом з іншими небайдужими провів в останню путь музиканта у Києві. У своєму фотоблогу Анатолій показав останні кадри з моменту прощання з Дизелем, коли його труну виносили під бурхливі оплески з київського Будинку кіно.

Як відомо, життя знаменитості обірвалося внаслідок хвороби серця. Водночас Анатолій Анатоліч розсекретив, що смерть Андрія Дизеля Яценка настала уві сні під час концертного туру. За словами ведучого, він був знайомий з артистом і пишається його значними здобутками, які він зробив у музиці та захисті України. Водночас у щирому дописі шоумен попрощався з легендою та висловив йому свою вдячність.

Прощання з Дизелем з Green Grey / © instagram.com/anatoliyanatolich

«Під овації сьогодні провели Дизеля із Green Grey. В останнє. Як справжнього артиста. Бо так і є. Йому було 55. Пішов тихо у сні. Він був легендою. Без нього було б не так. Я фанатів від їхньої музики і від образу Дизеля. А потім познайомився особисто і завжди тепло спілкуватися при зустрічі. Від початку великої війни взяв до рук зброю і став на захист країни. Це до тих, хто хоче пригадати якісь зашквари Дизеля. Не варто. Це минуле. Бувай, бразенька. Дякую за еру», — зворушив шоумен.

Нагадаємо, нещодавно тітка Дизеля розповіла про місце захоронення артиста.