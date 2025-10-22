Відомий ведучий здивував сумою, яку йому пропонували заплатити за інтерв'ю

Слава Дьомін / © instagram.com/slavademin_official

Відомий український ведучий Слава Дьомін, який нещодавно різко пройшовся по скандальному Івану Дорну, зізнався, скільки йому хотіли заплатити за випуск платного інтерв'ю і скільки коштів він сам витрачає.

Знаменитість вже тривалий час знімає випуски для свого YouTube-каналу. На проєкті "Наодинці з Гламуром" ведучий говорить, що витрачає на знімання одного інтерв'ю близько 20 тисяч доларів.

Також шоумен не приховує, що отримує пропозиції, де йому готові заплатити. Ведучий погоджуються лише в тому випадку, якщо потенційний гість цікавий його аудиторії. На запитання Анни Севастьянової, а скільки ж саме грошей пропонували, то Слава Дьомін говорить, що близько 4 тисяч доларів. Утім, за словами ведучого, це насправді невелика сума, оскільки витрати теж чималі.

"У нас час від часу з'являються пропозиції від піарників медійних людей і не дуже. Тут важливо, аби ця людина хотіла б, щоб я в неї взяв інтерв'ю і щоб вона була цікава моїй аудиторії. Я не братиму в інтерв'ю в того, хто принесе мені 5 тисяч переглядів, але заплатить гроші. Тут не про гроші, мені все ж таки важливо показати і донести аудиторії свою думку. Пропонували небагато, якщо не помиляюсь, 4 тисячі доларів", - зізнався ведучий.

