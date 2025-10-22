- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 389
- Час на прочитання
- 2 хв
Відомий ведучий здивував сумою, яку йому пропонували заплатити за інтерв'ю
Також інтерв'юер зізнався, скільки коштів витрачає на один випуск.
Відомий український ведучий Слава Дьомін, який нещодавно різко пройшовся по скандальному Івану Дорну, зізнався, скільки йому хотіли заплатити за випуск платного інтерв'ю і скільки коштів він сам витрачає.
Знаменитість вже тривалий час знімає випуски для свого YouTube-каналу. На проєкті "Наодинці з Гламуром" ведучий говорить, що витрачає на знімання одного інтерв'ю близько 20 тисяч доларів.
Також шоумен не приховує, що отримує пропозиції, де йому готові заплатити. Ведучий погоджуються лише в тому випадку, якщо потенційний гість цікавий його аудиторії. На запитання Анни Севастьянової, а скільки ж саме грошей пропонували, то Слава Дьомін говорить, що близько 4 тисяч доларів. Утім, за словами ведучого, це насправді невелика сума, оскільки витрати теж чималі.
"У нас час від часу з'являються пропозиції від піарників медійних людей і не дуже. Тут важливо, аби ця людина хотіла б, щоб я в неї взяв інтерв'ю і щоб вона була цікава моїй аудиторії. Я не братиму в інтерв'ю в того, хто принесе мені 5 тисяч переглядів, але заплатить гроші. Тут не про гроші, мені все ж таки важливо показати і донести аудиторії свою думку. Пропонували небагато, якщо не помиляюсь, 4 тисячі доларів", - зізнався ведучий.
