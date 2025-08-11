Відомий ведучий здивував заявою про спільну дитину Потапа і Насті: "Хлопчик живе в Іспанії"

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Відомий український ведучий та продюсер Євген Фешак здивував заявою про спільну дитину в репера Потапа та співачки Насті Каменських.

Днями Олексій Потапенко (справжнє ім'я виконавця) розповів, що вони з дружиною готуються стати батьками. Євген Фешак прокоментував цю заяву на проєкті "Ністиданісовісті". Зокрема, колега ведучого Артур Адамов згадав, що раніше були чутки, що нібито Настя Каменських вже народила.

"Ходили чутки, коли Настя була в тілі, що вона вже тоді народила дитину. Вони її просто приховують", - пригадав Адамов.

Євген Фешак говорить, що в Насті Каменських та Потапа є спільна дитина / © скриншот з відео

Євген Фешак підтримав слова колеги. Ба більше, він заявив, що Настя Каменських нібито народила хлопчика, який зараз проживає в Іспанії: "Настя народила, у них є дитина. Це хлопчик, до речі. Він живе в Іспанії".

Утім, правда це чи ні – достеменно невідомо. Ані Настя Каменських, ані Потап ці плітки не коментують. Подружжя вже шість років перебуває в шлюбі. Офіційно – спільних дітей у них немає. Лише у Потапа є син Андрій, якого йому народила колишня дружина – продюсерка Ірина Горова.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських емоційно розповіла про своє особисте життя. Артистка висловилася про почуття до чоловіка Потапа.