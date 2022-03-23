"Відправили за російським кораблем": ім'я Ані Лорак прибрали з "Алеї зірок" у Чернівцях

"Відправили за російським кораблем": ім'я Ані Лорак прибрали з "Алеї зірок" у Чернівцях

Разом з нею прибрали й ім’я оперного співака Василя Герелла.

З чернівецької "Алеї зірок" офіційно прибрали ім'я співачки Ані Лорак, яка мовчить про війну в Україні.

Про це повідомив секретар виконкому Сергій Добржанський.

Таке рішення було прийняте після того, як артистка, яка живе в РФ, вирішила мовчати про вороже вторгнення російських військових на територію України.

Ані Лорак / instagram.com/anilorak

Також з "Алеї зірок" прибрали й ім'я оперного співака Василя Герелла. Артист, який народився у Чернівецькій області, підтримує путінський режим. Зокрема, він 18 березня виступив на "святковому" концерті, який був присвячений річниці незаконній окупації Криму.

"Виконком офіційно відправив зірки Ані Лорак та Горелла за російським кораблем", - написав Добржанський.

Нагадаємо, раніше у Мережі опублікували перелік зірок, політиків та блогерів, які підтримали напад РФ на Україну або вирішили про це промовчати.

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