Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відпустили зі служби на Донеччині на день: відомий український актор одружився – фото

Дата публікації
Перегляди
18
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Відпустили зі служби на Донеччині на день: відомий український актор одружився – фото

Фото: instagram.com/devizorov

Український актор Максим Девізоров, відомий роллю Дениса у серіалі "Перші ластівки", розпрощався з холостяцьким життям.

26-річний знаменитість, який наразі служить у Збройних силах України, одружився зі своєю колегою Світланою Гордієнко.

© instagram.com/devizorov
Фото: instagram.com/devizorov

Пара побралася у Дніпрі. У РАЦСі наречений постав у військовій формі, а наречена вбралася у стильну легку білу сукню та масивні чорні черевики.

Відповідні фото та відео молодята запостили у своїх Instagram-stories.

© instagram.com/gordisvetlana
Фото: instagram.com/gordisvetlana

Цікаво, що закохані не бачилися від березня. Заради весілля Максима відпустили зі служби на Донеччині всього на добу.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук вдруге стане батьком. Продюсерка Євгенія Яцута при надії.

Весілля під час війни: режисер монтажу "Сніданку" одружився під час служби у ЗСУ

Весілля під час війни: режисер монтажу "Сніданку" одружився під час служби у ЗСУ

Читайте також:

Наступна публікація