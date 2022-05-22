Відпустили зі служби на Донеччині на день: відомий український актор одружився – фото

Відпустили зі служби на Донеччині на день: відомий український актор одружився – фото

Український актор Максим Девізоров, відомий роллю Дениса у серіалі "Перші ластівки", розпрощався з холостяцьким життям.

26-річний знаменитість, який наразі служить у Збройних силах України, одружився зі своєю колегою Світланою Гордієнко.

Фото: instagram.com/devizorov

Пара побралася у Дніпрі. У РАЦСі наречений постав у військовій формі, а наречена вбралася у стильну легку білу сукню та масивні чорні черевики.

Відповідні фото та відео молодята запостили у своїх Instagram-stories.

Фото: instagram.com/gordisvetlana

Цікаво, що закохані не бачилися від березня. Заради весілля Максима відпустили зі служби на Донеччині всього на добу.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук вдруге стане батьком. Продюсерка Євгенія Яцута при надії.

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