Відверте зізнання Могилевської і жарти над одіозними політиками: яким буде новорічний "Вечірній Квартал"

31 грудня о 19:00 на телеканалі "1+1 Україна" традиційно вийде новорічний випуск "Вечірнього Кварталу".

Спеціально для святкової ночі актори "Вечірнього Кварталу" та "Жіночого Кварталу" підготували концерт, який збере українців перед екранами та ще раз доведе, що ворогу не відібрати наших свят та традицій.

Кадри зі знімань "Вечірнього Кварталу" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Новорічний "Вечірній Квартал" – це загалом підсумок і надій, і мрій, які сто відсотків втіляться, адже без цього не може існувати Україна. Ми також скажемо про важливе: не треба забувати, що в країні йде війна", - зазначив художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий.

Під час концерту глядачі побачать як гумористичні сценки, які будуть побудовані на політичній сатирі, так і номери про буденні проблеми українців. Одним з таких виступів стане номер, в якому екзорцист виганяє з українки усе російське.

Кадри зі знімань "Вечірнього Кварталу" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Роль екзорциста зіграв Євген Кошовий, а роль українки, яка співає російських пісень та говорить фразами з російських фільмів, взяла на себе Ірина Гатун. Чи вдалося Євгену звільнити усіх демонів Гатун, стане відомо 31 грудня о 19:00 на телеканалі "1+1 Україна".

Також глядачі побачать роздуми акторів "Вечірнього Кварталу" на тему того, що було б, якщо в Яремче відкрився McDonald's, в меню якого був би банош, узвар та інші традиційні українські страви.

Кадри зі знімань "Вечірнього Кварталу" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Покажуть актори і сценку на тему того, що було б, якби в глядацькій залі сиділа Ірина Фаріон. Ексвикладачка, на яку нещодавно СБУ відкрила кримінальне провадження, запропонує замінити назву "Вечірній Квартал" на "Вечірню земельну ділянку", а також розлютить Євгена Кошового своїми настановами.

Кадри зі знімань "Вечірнього Кварталу" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Не обійдеться і без музичних номерів. На сцену новорічного "Вечірнього Кварталу" вийдуть MONATIK, Тіна Кароль, гурт "Антитіла", Артем Пивоваров, KOLA, Tayanna, NAZVA, Павло Зібров, ТНМК та Pianoбой, а також Наталія Могилевська, яка зробить зі сцени особисте зізнання та відповість на запитання, яке на початку зими підірвало соцмережі.

Кадри зі знімань "Вечірнього Кварталу" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Яке одкровення чекає на глядачів від Наталі Могилевської та які номери приготували гумористи у новорічному "Вечірньому Кварталі" - дивіться 31 грудня о 19:00 на телеканалі "1+1 Україна".

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