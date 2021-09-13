Відверті зізнання та виступ ексів Білик і Дікусара: як минув другий ефір "Танців з зірками"

Відверті зізнання та виступ ексів Білик і Дікусара: як минув другий ефір "Танців з зірками"

Також стало відомо, хто покинув проєкт.

На каналі "1+1" завершився другий прямий ефір оновленого сезону проєкту "Танці з зірками".

Сьогоднішній вечір запам'ятався глядачам не лише яскравими номерами, а й зворушливими зізнаннями, оскільки, тема ефіру – кохання. Учасники поділилися відвертими історіями свого життя та познайомили глядачів із найдорожчими людьми.

Запрошеною ведучою на балконі у другому прямому ефірі стала співачка Ірина Білик.

А першими виступили на паркеті солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька та Юрій Мєшков. Пара виконала запальний бродвей під пісню Diamonds are a girl's best friend. Судді і похвалили, і покритикували співачку. У результаті, пара отримала 16 балів.

Крім цього, колишній коханий Олександри Заріцької звернувся до неї у прямому ефірі "Танців з зірками".

Другими показали свої танцювальні вміння призер цьогорічних Олімпійських ігор Станіслав Горуна та фіналістка юніорського Блекпулу Даніелла Преап. Вони виконали ефектну румбу під хіт гурту "Скрябін" та Ірини Білик – "Мовчати". Судді оцінили номер в 16 балів.

Слідом за Горуною спробувала свої сили експідопічна MONATIK – Lida Lee. Співачка та її партнер Олексій Базела виконали пристрасне танго під Billie Eilish - bad guy. Танець оцінили в 19 балів. Також артистка розповіла про свої аб'юзивні стосунки, які тривали понад два роки.

Далі на паркет вийшла Євгенія Власова. Зірка зачарувала повільним вальсом із Максом Леоновим. Учасники вибороли 19 балів. А в інтерв'ю артистка заявила, що не кохала свого ексчоловіка.

Спробував свої сили і Артур Логай. Актор серіалу "Моя улюблена Страшко" разом із партнеркою Анною Кареліною виконав пасодобль під пісню гурту "Бумбокс" – "Люди". Пара виборола максимальну кількість балів – 21.

Не надто позитивно оцінили як судді, так і глядачі виступ пари Джамали та Антона Нестерка. Влад Яма та Макс Чмерковський розкритикували сальсу артистки, яку вона присвятила своєму чоловіку. Попри те, що учасники отримали 17 балів, вони потрапили до зони ризику та ледь не покинули проєкт.

Актор та стрипризер Олексій Суровцев разом зі своєю партнеркою Марією Колосовою запалили паркет енергійним диско. Більше того, наприкінці номеру на сцені з'явилася кохана знаменитості – Анна – у бікіні та похизувалася фігурою. Також Суровцев пригадав, як сусіди викликали копів через їхній бурхливий секс.

А от фехтувальниця Ольга Харлан та Дмитро Дікусар захопили ритмічним квікстепом. Свій танець спортсменка присвятила коханому та отримала 17 балів.

У другому ефірі оновленого сезону свій танець продемонстрував співак Дмитро Каднай. Зірка та його партнерка Аліна Лі станцювали аргентинське танго, яке судді оцінили теж високо – в 21 бал. Крім того, KADNAY пригадав своїх колишніх. Артист зізнався, що йому складно побудувати нові стосунки.

На початку ефіру було ще невідомо, чи вийде на паркет гумористка та зірка "Жіночого Кварталу" Анастасія Оруджова, яка минулого тижня травмувала коліно. Як виявилося, учасницю екстрено прооперували. Реабілітація Насті триватиме понад 8 місяців, тому акторка покинула проєкт. Втім, її партнер Денис Самсон продовжує участь у шоу. Так, замість Насті боротиметься за кубок Олександра Машлятіна – колега та партнерка Оруджевої у "Жіночому Кварталі" та "Лізі Сміху". Пара виконала віденський вальс та отримала 15 балів.

Слідом за Машлятіною та Самсоном виступив актор Костянтин Войтенко зі своєю партнеркою Роксоляною Маланчук. За яскраву самбу учасники здобули 16 балів.

Далі вийшли на паркет співак Фагот та Катерини Тришина. Парі не вдалося приголомшити ані глядачів, ані суддів. Із 14 балами учасники опинилися в зоні ризику.

Зірка "Ліги Сміху" Іван Люленов та Яна Цибульська запалили паркет, виконавши джайв. Іван перевтілився у справжнього супермена, який рятує свою кохану від хуліганів. Судді оцінили їх у 15 балів.

Також хореографиня Цибульська в сьогоднішньому ефірі поділилася неприємною новиною. Зі сльозами на очах вона зізналася, що її чоловік, Дмитро Жук попросив паузу у стосунках.

Закривав ефір співак MELOVIN, який разом із Лізою Русіною виконав повільний вальс. Їм вдалося вибороти всього 13 балів.

Цього ефіру знаменитість, вже як за традицією, знову вручив Катерині Кухар презент. Щоправда, цього разу обійшлося без справжніх сердець. Співак презентував судді чорні пухнасті наручники.

Наприкінці шоу здивували глядачів колишні кохані, співачка Ірина Білик та хореограф Дмитро Дікусар. Екси зворушливо заспівали хіт "Нас нет".

За підсумками другого прямого ефіру, до трійки лідерів увійшли такі пари: Артур Логай та Анна Кареліна – 21 бал; Дмитро Каднай та Аліна Лі – 21 бал, Lida Lee та Олексій Базела – 19 балів. Останньою у турнірній таблиці опинилася пара Олексій Суровцев та Марія Колосова, які набрали 12 балів.

У результаті проєкт покинула пара Іван Люленов та Яна Цибульська.

Іван Люленов та Яна Цибульська / instagram.com/tanci1plus1

Нагадаємо, що наступний прямий ефір "Танців з зірками" відбудеться у неділю, 19 вересня, о 21:00 на каналі "1+1".

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