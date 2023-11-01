Викидень, розлучення та пухлина: відома блогерка шокувала, що з нею сталося під час війни

Відома українська блогерка-мільйонниця Олена Мандзюк приголомшила зізнаннями про те, що відбулося в її житті після початку повномасштабного вторгнення.

Наприкінці 2022 року блогерка шокувала прихильників новиною, що після семи років стосунків розлучилася зі своїм чоловіком Русланом. Втім, тоді знаменитість не хотіла говорити про причини.

Майже за рік після цього Мандзюк наважилася розповісти правду в інтерв'ю Маші Єфросиніній для її YouTube-проєкту "Екзамен. Нова реальність".

Олена Мандзюк з ексчоловіком Русланом / Фото: instagram.com/elena_mandziuk

Олена, ледь стримуючи сльози, зізналася, що її шлюб зруйнувала повномасштабна війна. Блогерка розповіла, що її чоловік мобілізувався і на її плечі звалилося дуже багато чого. Окрім спільного з чоловіком бізнесу, жінці довелося пережити викидень. А згодом у Мандзюк виявили пухлину:

"Руслан мобілізувався на початку літа і для мене, як для кожної жінки, це виявилося величезним стресом, я не знала як діяти, була в дуже пригніченому стані. Потім за місяць я дізналася, що вагітна. Було важко, тому що у мене стався викидень. Причина? Як такої причини немає. Це був восьмий тиждень. Просто на мене все це впало. У нас був спільний бізнес, це кав'ярні. Воно також впало на мої плечі. Це ще не все. Восени, перед тим як я починала приймати рішення про розлучення, у мене ще трапилась така… Я думаю, це все на нервах, це стрес. У мене знайшли пухлину. Мені довелося оперуватись. У мене є шрам на шиї. Мені довелося оперуватись двічі", - відверто розповіла Мандзюк.

Олені Мандзюк видалили пухлину / Фото: instagram.com/elena_mandziuk

Вона зазначила, що все це відбулося у перші п'ять місяців повномасштабного вторгнення. Мандзюк морально було дуже важко, не вистачало підтримки. Перебуваючи на емоціях, зізналася Олена, вона прийняла рішення про розлучення:

"Це все впродовж п'яти місяців. І ти одна. Поряд немає чоловіка, тієї людини, яка є твоєю підтримкою. І тут я просто обертаюся проти нього. Що я тут сама, все на моїх плечах, я не вивожу. Я на повному дні. І я більше так не можу. Я розумію, що тоді моє рішення приймалося на емоціях, на стресі максимальному. І я йому кажу: "Все ми розлучаємося, я більше так не можу". Я думала, що може тягар якийсь скидаю. Я не можу передати свій стан, на яких емоціях я приймала це рішення і його ж поряд немає", - поділилася Олена.

Олена Мандзюк з ексчоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/elena_mandziuk

За словами блогерки, її чоловіку теж було непросто в цей період. Мандзюк вважає, що іноді Руслану було важче, ніж їй. Також блогерка поділилася, що чоловік намагався її відмовити від рішення розійтися, втім Олена була налаштована рішуче:

"Я думаю, що йому можливо, в якийсь мірі часом було важче ніж мені. Він не може до мене приїхати, ніяк. Не відпускали. Нікуди. Я його побачила лише тоді, коли документи на розлучення треба було підписати. Все. Намагався відмовити від розлучення. Були постійні розмови. Він просто мене відмовляв. Знаєш, що я зрозуміла. Якби він був поряд, якби не було ось цієї війни, ми би могли врятувати свій шлюб. Ми би могли працювати з психологом. Розмовляти. Сваритися", - висловила припущення Мандзюк.

Нагадаємо, раніше ми писали про розрив співачки Lida Lee з коханим. Артистка розійшлася з бойфрендом після п'яти років стосунків і назвала причину.

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