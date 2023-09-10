Виконавець вірусного хіта "Світло є чи нема" посварив між собою Дорофєєву та Клименка

Учасник відомого дуету Dobryva Едгар Єнокян прийшов спробувати свої сили на сцені "Голосу країни-13".

Вокаліст прославився взимку, коли через постійні обстріли в Україні вимикали світло. Едгар разом зі своїм приятелем Євгеном, іншим учасником колективу, створив пісню про це. Музиканти отримали в Мережі схвальні відгуки, що вони самі навіть на це не чекали.

На "Голос країни" Едгар прийшов, аби показати себе не лише в соцмережах, а й на екрані телевізора.

Едгар Єнокян / Фото: скриншот з відео

"Коли почався блекаут – світла нема. Всім було не до музики. Я вирішив зробити те, що я вмію найкраще, - вигадати Інтернет-прикол. Якось прийшло в голову ось це от – світло є чи нема. Швидко накидали акорди, я записав. Того ж дня одразу пішли на кухню, зняли відео. Через декілька годин вже понад 100 тисяч переглядів було. Чого хочу від "Голосу"? Мені цікаво показати себе людям, які дивляться телевізор. Телевізор – це інший світ", - поділився учасник проєкту.

Надя Дорофєєва з першої ж секунди натиснула червону кнопку, а слідом за нею Іван Клименко. Тренери впізнали Едгара та почали за нього справжню боротьбу. Вони благали Юлію Саніну та Артема Пивоварова не натискати червоної кнопки. Коли Едгар доспівав, тренери почали зізнаватися, що впізнали його та стежать за ним у соцмережах.

Іван Клименко / Фото: скриншот з відео

"Подивіться, що ви зробили з залою, подивіться, що ви зробили зі мною. Дякую вам за те, що сьогодні ви мені подарували надію на класний український якісний шоубізнес. Я б дуже хотіла з вами попрацювати і дуже запрошую вас до своєї команди", - сказала Дорофєєва.

Тим часом Іван Клименко теж почав заохочувати Едгара до своєї команди. Дорофєєва була не в захваті від цього, адже теж хотіла бачити учасника у своїй команді.

Надя Дорофєєва / Фото: скриншот з відео

"Якщо ви оберете Ваню, він вас буде змушувати ходити в рожевій панамі. Вам це треба? Ця панамка, вона закриває очі. Очей не видно, а ви ж на "Голос" прийшли, щоб вас знала вся Україна", - сказала Надя.

А от Клименко почав розповідати, що він є продюсером деяких пісень Дорофєєвої. На що тренерка відповіла, що псується їхня коаліція. Зіркові наставники вже почали сваритися за учасника, врешті Едгар обрав Надю Дорофєєву. Тим часом Іван Клименко привітав тренерку.

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна".

Читайте також: