Виконавиця хіта "Танцюю гопака" на 9-му місяці вагітності знялася оголеною

Юлія Лущинська зачарувала фанів ніжною фотосесією.
Українська співачка Юлія Лущинська, відома багатьом за хітом "Танцюю гопака", готується вперше стати мамою.
Аби закарбувати у пам'яті дні, коли вона була вагітною, на останньому місяці артистка взяла участь у ніжній та чуттєвій фотосесії. На сторінці в Instagram Лущинська поділилася серією знімків, на яких позує повністю оголеною. Щоправда, тіло виконавиці покрите золотими блискітками:
"Моя найулюбленіша, найкрасивіша і найскладніша фотосессія. Але мені здається, воно того варте. Не змогла обрати одне фото, бо такої краси ще світ не бачив. Дуже рада, що змогла свою ідею втілити у життя на 9 місяці вагітності. Найкрасивіший стан жінки", - підписала кадри Юлія.
Майбутня мама також зізналася, що знімання були нелегкими і тривали протягом дев'яти годин:
"Як то було холодно, 9 годин пішло на знімання і ще більше на підготовку, як то дорого, як то було складно відмиватись, як то важко позувати на 9-му місяці, пози обмежені, але вийшло нереально", - зазначила артистка.
Нагадаємо, днями вперше стала мамою ведуча ТСН Наталія Островська. Вона народила донечку і поділилася першими фото немовляти.
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