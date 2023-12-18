Виконавиця хіта "Танцюю гопака" вперше стала мамою й замилувала фото з новонародженою й чоловіком

Юлія Лущинська народила доньку декілька днів тому.
Українська співачка Юлія Лущинська, відома багатьом за хітом "Танцюю гопака", народила первістка та похизувалася сімейними світлинами після пологів.
Радісною звісткою знаменитість поділилася в Instagram. Вона народила донечку, вагою 3500 кг і зростом 54 см.
"Привіт, наша донечко. 16.12.2023 о 17.55 з'явився наш Всесвіт. 3500 кг. 54 см", - підписала зворушливий кадр співачка.
На перших фото з пологового можна побачити і чоловіка Лущинської. Втім, у своєму фотоблогу вона ретельно приховує його обличчя. Але все ж прихильники можуть розгледіти новонароджену, яка лежить на грудях у молодої матусі. До слова, ім'я дівчинки поки невідомо.
На ще одному знімку видніються руки обранця співачки. Він ніжно тримає за ніжки свою донечку.
Як розповіла артистка, тиждень перед пологами був складним. Наразі вона вже відновлюється та "насолоджується крихіткою". Проте пообіцяла детально поділитися, як все минуло трохи згодом.
Нагадаємо, українська блогерка-мільйонниця Саша Бо теж нещодавно стала мамою. Щоправда, це була її третя дитина. Знаменитість також одразу похизувалася фотосесією свого щастя.
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