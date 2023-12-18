Виконавиця хіта "Танцюю гопака" вперше стала мамою й замилувала фото з новонародженою й чоловіком

Українська співачка Юлія Лущинська, відома багатьом за хітом "Танцюю гопака", народила первістка та похизувалася сімейними світлинами після пологів.

Радісною звісткою знаменитість поділилася в Instagram. Вона народила донечку, вагою 3500 кг і зростом 54 см.

"Привіт, наша донечко. 16.12.2023 о 17.55 з'явився наш Всесвіт. 3500 кг. 54 см", - підписала зворушливий кадр співачка.

Юлія Лущинська народила донечку / Фото: instagram.com/julia_lushchinska

На перших фото з пологового можна побачити і чоловіка Лущинської. Втім, у своєму фотоблогу вона ретельно приховує його обличчя. Але все ж прихильники можуть розгледіти новонароджену, яка лежить на грудях у молодої матусі. До слова, ім'я дівчинки поки невідомо.

На ще одному знімку видніються руки обранця співачки. Він ніжно тримає за ніжки свою донечку.

Юлія Лущинська народила донечку / Фото: instagram.com/julia_lushchinska

Як розповіла артистка, тиждень перед пологами був складним. Наразі вона вже відновлюється та "насолоджується крихіткою". Проте пообіцяла детально поділитися, як все минуло трохи згодом.

Нагадаємо, українська блогерка-мільйонниця Саша Бо теж нещодавно стала мамою. Щоправда, це була її третя дитина. Знаменитість також одразу похизувалася фотосесією свого щастя.

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