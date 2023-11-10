Виконавиця хіта "Вечорниці" SKYLERR довела фанів до сліз новим ліричним кліпом з відомим співаком

Українська співачка SKYLERR, відома багатьом за треком "Вечорниці", випустила нову композицію "Ліфт".

Її виконавиця записала у дуеті з відомим співаком Нікітою Кісельовим. Автором композиції виступив Кісельов.

У пісні "Ліфт" SKYLERR та Нікіта змогли передати своїм чутливим співом емоції двох закоханих, для яких в час, коли вони потрапляють в обійми одне одного, весь світ зменшується до маленької кабіни ліфта. Ліфта, що зупинився між поверхами, але їх це аніскільки не хвилює, адже в цей момент у них є найголовніше в житті – взаємне кохання. Воно рятує кожного в парі від жорстокості сьогодення та надає сенс життю.

Разом з прем'єрою пісні артисти представили й атмосферний чорно-білий кліп, знятий у Києві. У ньому Нікіта і SKYLERR грають закохану пару, яка знайомиться у ліфті і мешкає по сусідству.

Зазначимо, що співачка SKYLERR увійшла до лонглиста учасників нацвідбору на "Євробачення-2024". Зовсім скоро фани дізнаються, чи потрапить артистка до 10-ки фіналістів, які поборються за право представити Україну на міжнародній музичній першості.

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