Виконавиця саундтреку до мультфільму "Мулан" Коко Лі вчинила самогубство

Американсько-китайська співачка та акторка Коко Лі, яка прославилася тим, що виконала саундтрек до мультфільму "Мулан", вчинила самогубство.

Про суїцид Лі у соцмережах повідомили її сестри. Вони розповіли, що останні декілька років артистка страждала від депресії. 2 липня вона спробувала накласти на себе руки, після чого була доставлена до лікарні. Три дні Коко Лі провела у комі:

"Ми повідомляємо найболючіші новини: Коко страждала від депресії декілька років, але за останні місяці її стан сильно погіршився. Незважаючи на те, що вона отримувала професійну допомогу та робила все, щоб подолати депресію, демон усередині неї переміг. 2 липня вона спробувала накласти на себе руки вдома і була доставлена до лікарні. Лікарі намагалися вивести її з коми, але 5 липня 2023 Коко померла", - повідомили родичі акторки.

Коко Лі / Фото: Associated Press

Коко Лі народилася 17 січня 1975 року у Гонконгу. Її кар'єра розпочалася у Гонконгу, а потім розширилася до Тайваню та інших країн. Лі випустила 18 студійних альбомів, два концертні альбоми та п'ять збірок, враховуючи її перший англомовний альбом Just No Other Way.

Її сингл "Do You Want My Love" увійшов до топ-50 американського чарту Billboard Dance Club Play. Лі виконала "A Love Before Time" зі стрічки " Тигр, що крадеться, дракон, що причаївся" на 73-й церемонії вручення премії "Оскар", ставши першою американкою китайського походження, яка виступила на церемонії. Лі також була першим китайським послом Chanel.

У 1998 році Walt Disney Pictures запросив Коко Лі заспівати саундтрек та озвучити Мулан у мандаринській версії однойменного діснеївського мультфільму. 2021 року Лі перезаписала версію саундтреку на честь виходу художнього фільму "Мулан".

Читайте також: