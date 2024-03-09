Віктор Андрієнко розповів про нахабну пропозицію росіян зняти кіно в окупованому Криму

Артист пригадав, як після російського вторгнення до України в РФ пропонували йому роботу.

Український актор, режисер та гуморист Віктор Андрієнко здивував, як у Росії йому запропонували знімати кіно в окупованому Криму.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" артист пригадав, що таку цинічну пропозицію він отримав у 2017-2018 роках. До слова, тоді режисер створив сценарій до фільму "Легенди Чарівнолісся", а росіяни ж запропонували його викупити. Утім, за їхніми умовами, знімання мали б відбуватися в окупованому Криму, так ще й лише з російськими акторами. Андрієнко від такої пропозиції відмовився, хоч йому й пропонували чималий гонорар. Натомість знімання стрічки відбулися на підконтрольній Україні території.

Віктор Андрієнко / Фото: скриншот з відео

"Мені запропонували викупити повністю сценарій "Легенди Чарівнолісся". Це був 2017 чи 2018 рік. Сказали, що ми повністю фінансуємо, але ви повинні поїхати та в Криму зняти це кіно з москальськими акторами. Я відмовив. Хоча мені запропонували дуже великий гонорар. Вони виділили дуже багато грошей на це кіно – 5-6 мільйонів доларів", - пригадав артист.

Також під час російсько-української війни Андрієнку в РФ пропонували головну роль у серіалі. Артист не пригадує, коли це точно було, однак вже після вторгнення Росії на схід України. Тоді Андрієнко теж відмовився.

Віктор Андрієнко

"Коли востаннє мені пропонували головну роль в якомусь там серіалі, я не пам'ятаю. Я тоді відмовився. Це вже у нас тоді було АТО", - поділився артист.

Нагадаємо, раніше Віктор Андрієнко шокував, як у Росії українських артистів кидали на гроші.

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