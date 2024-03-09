Віктор Андрієнко розповів про нахабну пропозицію росіян зняти кіно в окупованому Криму

Артист пригадав, як після російського вторгнення до України в РФ пропонували йому роботу.
Український актор, режисер та гуморист Віктор Андрієнко здивував, як у Росії йому запропонували знімати кіно в окупованому Криму.
В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" артист пригадав, що таку цинічну пропозицію він отримав у 2017-2018 роках. До слова, тоді режисер створив сценарій до фільму "Легенди Чарівнолісся", а росіяни ж запропонували його викупити. Утім, за їхніми умовами, знімання мали б відбуватися в окупованому Криму, так ще й лише з російськими акторами. Андрієнко від такої пропозиції відмовився, хоч йому й пропонували чималий гонорар. Натомість знімання стрічки відбулися на підконтрольній Україні території.
"Мені запропонували викупити повністю сценарій "Легенди Чарівнолісся". Це був 2017 чи 2018 рік. Сказали, що ми повністю фінансуємо, але ви повинні поїхати та в Криму зняти це кіно з москальськими акторами. Я відмовив. Хоча мені запропонували дуже великий гонорар. Вони виділили дуже багато грошей на це кіно – 5-6 мільйонів доларів", - пригадав артист.
Також під час російсько-української війни Андрієнку в РФ пропонували головну роль у серіалі. Артист не пригадує, коли це точно було, однак вже після вторгнення Росії на схід України. Тоді Андрієнко теж відмовився.
"Коли востаннє мені пропонували головну роль в якомусь там серіалі, я не пам'ятаю. Я тоді відмовився. Це вже у нас тоді було АТО", - поділився артист.
Нагадаємо, раніше Віктор Андрієнко шокував, як у Росії українських артистів кидали на гроші.
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