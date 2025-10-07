Віктор Бронюк показав дружину-красуню і ніжно привітав її з важливим святом

Віктор Бронюк із дружиною / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Лідер українського гурту "ТІК", співак Віктор Бронюк повідомив про важливе свято в його родині.

В обраниці виконавця – Тетяни – день народження. Тож, артист публічно привітав кохану зі святом. Віктор Бронюк присвятив дружині допис в Instagram. Музикант опублікував серію світлин коханої-красуні, а також адресував їй теплі та ніжні слова.

"Моя красуне, з твоїм днем! Невгамовна і мудра, ніжна і сильна, розумна і захоплива, стильна і сяюча, далекоглядна і непосидюча, талановита і гармонійна! Така різна, така рідна!" – звернувся до дружини артист.

Віктор Бронюк подякував коханій за роки, прожиті разом. Виконавець говорить, що для нього важливо, аби Тетяна була щасливою, а він із дітьми робитиме все можливе, аби саме так і було.

"Кохана, люблю тебе безмежно! Дякую тобі за кожний наш день разом! І понад усе хочу, щоб ти була щасливою! Щохвилини! Зберігай світло і вогник свого серця, сміливо втілюй всі свої мрії і будь певна: я і діти тебе завжди і в усьому підтримаємо!" – адресував коханій артист.

