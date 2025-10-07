ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
315
Час на прочитання
1 хв

Віктор Бронюк показав дружину-красуню і ніжно привітав її з важливим святом

В обраниці артиста день народження.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Віктор Бронюк із дружиною

Віктор Бронюк із дружиною / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Лідер українського гурту "ТІК", співак Віктор Бронюк повідомив про важливе свято в його родині.

В обраниці виконавця – Тетяни – день народження. Тож, артист публічно привітав кохану зі святом. Віктор Бронюк присвятив дружині допис в Instagram. Музикант опублікував серію світлин коханої-красуні, а також адресував їй теплі та ніжні слова.

"Моя красуне, з твоїм днем! Невгамовна і мудра, ніжна і сильна, розумна і захоплива, стильна і сяюча, далекоглядна і непосидюча, талановита і гармонійна! Така різна, така рідна!" – звернувся до дружини артист.

Дружина Віктора Бронюка / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Дружина Віктора Бронюка / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Віктор Бронюк подякував коханій за роки, прожиті разом. Виконавець говорить, що для нього важливо, аби Тетяна була щасливою, а він із дітьми робитиме все можливе, аби саме так і було.

"Кохана, люблю тебе безмежно! Дякую тобі за кожний наш день разом! І понад усе хочу, щоб ти була щасливою! Щохвилини! Зберігай світло і вогник свого серця, сміливо втілюй всі свої мрії і будь певна: я і діти тебе завжди і в усьому підтримаємо!" – адресував коханій артист.

Дружина Віктора Бронюка / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Дружина Віктора Бронюка / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Нагадаємо, нещодавно в родині співачки TAYANNA було свято. У сина артистки був день народження. З нагоди свята виконавиця замилувала їхніми спільними фото та показала, як вітала Даніеля.

Дата публікації
Кількість переглядів
315
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie