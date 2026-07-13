Віктор Бронюк показав, яким було його весілля 18 років тому і як вони з дружиною відтоді змінились

Віктор Бронюк із дружиною / © instagram.com/viktorbronyuk_official

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Фронтмен гурту «ТІК» Віктор Бронюк показав, яким було його весілля з дружиною Тетяною Бронюк 18 років тому.

Артист та його кохана святкують річницю шлюбу. Закохані вже 18 років проживають в статусі подружжя. Святкового дня Віктор Бронюк привітав дружину з особливою датою в їхньому сімейному житті. Зокрема, соліст гурту «ТІК» опублікував архівні фото, на яких показав, яким було їхнє весілля.

Також виконавець пригадав той день, коли повів кохану під вінець. Співак говорить, що тоді було неабияк спекото, а саме святкування видалось насиченим. Відтоді минуло 18 років, а Віктору Бронюку не віриться, що час летить так швидко.

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Весілля Віктора Бронюка / © instagram.com/viktorbronyuk_official

«18 років тому одне одному сказали „так“. Як же швидко пролетіли ці роки разом з тобою, моя кохана і єдина. 12 липня 2008 року. Спекотний і насичений день нашого прекрасного весілля ніби вчора був, а дивишся на фото — і вже діти вищі за мене», — ділиться артист.

У річницю шлюбу Віктор Бронюк також звернувся до дружини. Він подякував їй за ці 18 чудових років разом. Виконавець говорить, що дружина справді стала для нього найближчою людиною, яку він безмежно кохає та не уявляє свого життя без неї. Також артист наголосив, що в них із коханою неабияк міцні стосунки, які пройшли перевірку часом, коронавірусом та війною.

Весілля Віктора Бронюка / © instagram.com/viktorbronyuk_official

«У бірюзову річницю нашого весілля вкотре і знову зізнаюсь тобі в коханні, моя єдина! Кохана дружина, найвірніша подруга, найкраща матуся наших чудових дітей, мудра і турботлива берегиня нашого домашнього вогнища, успішна бізнесвумен і неймовірна жінка, якою я не втомлююсь захоплюватись, дивуватись, надихатись, милуватись і вчитись у тебе. Дякую, кохана, за наші 18 років разом!» — звернувся до дружини співак.

Віктор Бронюк із дружиною / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Нагадаємо, Віктор Бронюк одружився з Тетяною 12 липня 2008 року. У подружжя є двоє спільних дітей — син Данило та донька Єва, яка, до речі, цьогоріч закінчила школу. Нещодавно артист розповідав, як їй стало зле на НМТ.

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