Віктор Бронюк розкрив умови співпраці з Білик і заінтригував спільним поверненням на сцену

Ірина Білик, Віктор Бронюк

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Фронтмен гурту "ТІК" Віктор Бронюк, який раніше натякав на серйозну хворобу, розповів про творчу співпрацю зі співачкою Іриною Білик.

За словами музиканта, 2013 року вони разом вирушили в масштабний гастрольний тур, який увійшов до Книги рекордів України. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" Віктор зізнався, що тоді жодного офіційного контракту укладено не було. Але, тим не менш, тур став знаковою подією в кар'єрі обох. Артисти дали 24 концерти за місяць з українськомовним репертуаром, об’їхавши всю країну — зокрема, тоді ще мирні Крим і Донбас.

Ірина Білик / © Instagram Ірина Білик

"Не було у нас ніякого контракту. Все було насправді. Я дуже поважаю Ірину Білик, особливо її українськомовну творчість. Вона казала, щоб я так не казав, але я дійсно виріс на тих піснях. І в свій час ми поїхали в тур, який внесений у Книгу рекордів України. Найкращі українські хіти, ми спільно дали 24 концерти за місяць, приїхали всю Україну. Тоді це був 2013 рік. Були в нашому Криму, в нашому Донбасі. Нелегка була мандрівка, але я попросив, щоб вона якраз виконувала ті свої українськомовні хіти. Це було того варто", - поділився враженнями співак.

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Водночас Бронюк заінтригував фанів можливістю повторити щось схоже із Білик у майбутньому: "І ми неодноразово говорили з Ірою про те, що, може, колись, дай Бог, ще поїдемо спільно, тому що дуже багато класних емоцій було".

Нагадаємо, нещодавно Віктор Бронюк зізнався, чому не зміг потрапити до команди Володимира Зеленського на початку його політичної діяльності.