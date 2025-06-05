Віктор Бронюк розповів про службу в ТрО та як зміна роботи забезпечила йому бронювання

Віктор Бронюк / © instagram.com/viktorbronyuk_official

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Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк, який раніше розсекретив новий бізнес дружини, поділився подробицями про свою службу в лавах територіальної оборони після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Так, артист навесні 2022 року пішов на фронт добровольцем. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Бронюк розповів, що тоді приєднався до 171 батальйону 120-ї бригади ТрО, де займався питаннями логістики та комунікації. Пізніше його перевели до угрупування військ "Дністер", де він продовжив свою діяльність, зокрема завдяки налагодженим контактам з обласною військовою адміністрацією Вінниччини.

"Фактично в списках я з'явився 18 березня (2022 року – прим. ред.). Служба тривала рік і два місяці, якщо точно. я призивався добровольцем в 171 батальйон 120-ї бригади сіл територіальної оборони. Я призивався добровольцем в 171 батальйон 120-ї бригади сил територіальної оборони. Я займався питаннями логістики і комунікації. Згодом був переведений наказом до угрупування військ "Дністер" – там логістика, комунікація, забезпечення. Тому що мав гарну комунікацію із обласною військовою адміністрацією, із містом", - поділився Віктор Бронюк.

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Віктор Бронюк

Після тривалої служби артист подав рапорт на звільнення в запас, зважаючи на складні обставини в родині — його батько має інвалідність першої групи та переніс інсульт. Нині Віктор Бронюк має бронювання як керівник критично важливого об’єкта культурної інфраструктури — він очолює Вінницьку обласну філармонію імені Миколи Леонтовича. Також виконавець продовжує займатися творчістю та не припиняє волонтерську діяльність.

"Хоча відверто, якщо так, у мене батько – інвалід першої групи, він з ампутованою нижньою кінцівкою і людина, яка принесла інсульт. Згодом, коли я зрозумів, що ніби те, що на початках вимагало моєї участі, воно швидко допомагало в роботі, я це міг робити і так. Я все ж таки подав рапорт і маючи підставу для звільнення, я звільнився в запас. Я придатний. Але зараз маю бронювання як керівник статутного підрозділу, який має критичний статус. Я генеральний директор Вінницької обласної філармонії імені Миколи Леонтовича", - пояснив артист.

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський розсекретив, де зараз служить. Також артист неочікувано розкритикував колишню посаду у війську.