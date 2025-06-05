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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
311
Час на прочитання
2 хв

Віктор Бронюк розсекретив новий бізнес дружини та як допомагає їй: "Вона давно мріяла"

Артист поділився успіхом обраниці в кар’єрі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Віктор Бронюк з дружиною

Віктор Бронюк з дружиною / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Фронтмен українського гурту "ТІК", музикант Віктор Бронюк розповів про свою молодшу на сім років дружину Тетяну та її нову справу.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зірка зізнався, що віднедавна його обраниця стала власницею дитячого клубу плавання. Бронюк говорить, що підтримує її у цьому, як може. Зокрема, завжди прийде на допомогу навіть у побутових дрібницях.

"Станом на зараз у нас все в порядку. Зараз дружина більше займається розвитком свого бізнесу, про який вона давно мріяла – клуб дитячого плавання. Я деколи по можливості також їй допомагаю. По-різному. Деколи буває таке, що там трапляються якісь катаклізми – десь треба кран замінити чи лампочку абощо. Вони жартують, що я в них підробляю сантехніком, буває, періодично", - ділиться з усмішкою співак.

Віктор Бронюк з дружиною / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Віктор Бронюк з дружиною / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Зірковий чоловік зізнався, що пишається Тетяною, адже вона змогла реалізувати себе не лише як мама, а й як бізнесвумен. За словами Віктора, раніше кохана присвячувала багато часу дітям, а зараз впевнено крокує у підприємництві, що не може його не тішити.

"Я щасливий, що вона реалізується в цьому, тому що для будь-якої людини це важливо, для жінки зокрема. Тобто свого часу вона приділяла багато уваги вихованню дітей, а сьогодні їй подобається реалізовуватися в цьому напрямку. Це круто", - наголосив зірка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Валевська розповіла про бізнеси, які приносять їй дохід. Також артистка зізналась, скільки заробляє на місяць.

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Дата публікації
Кількість переглядів
311
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