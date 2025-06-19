Віктор Бронюк став жертвою шахраїв і здивував, чому не може їх викрити

Віктор Бронюк / © instagram.com/viktorbronyuk_official

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Фронтмен гурту "ТІК" Віктор Бронюк розповів, як став жертвою шахраїв та чому не може їх покарати за злочин.

За останні роки музикант просто приголомшив своїм схудненням. Артисту вдалося позбутися 30 кілограмів. Цим вирішили скористатися шахраї. Зловмисники за допомогою штучного інтелекту створили відео, де нібито Віктор Бронюк рекламує препарат для схуднення і закликає його купувати. Сталося це ще рік тому, однак і досі можна натрапити на цей ролик. Виявляється, навіть знайомі виконавця на це повелися. Співак на проєкті "ЖВЛ представляє" наголошує, що нічого подібного не рекламує.

"Декілька знайомих купили по два-три курси, тому що це було дешевше. Незрозуміла субстанція, якісь трави чи порошки. Кажу: "Нащо ви це купляли?". А мені: "Ти розповідав". Коли ти випив 18 баночок ф*гні, телефонуєш і розповідаєш, що воно не працює… Лиш зазначу, нічого не рекламую. Це все шахраї!" – говорить артист.

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Віктор Бронюк / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Віктор Бронюк намагався вийти на слід шахраїв, аби ті відповіли за злочин. Музикантові навіть це майже вдалося зробити. Зокрема, ця злочинна організація базувалася у Львові. Однак слід згодом обірвався. Артист говорить, що подібних шахраїв майже нереально викрити. Звичайно ж, можна було б звернутися до кіберполіції, однак, на думку Бронюка, наразі в країні є набагато важливіші речі, яким слід приділяти увагу.

"Докопалися до Львова, якась організація. Але воно десь тікає за кордон або незрозуміло куди. Це майже нереально відслідкувати. Я розумію, якщо залучити кіберполіцію і ще якусь історію…Є сьогодні більш важливі справи для громадян", – поділився артист.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Бронюк розсекретив дієту, завдяки якій схуднув на 30 кілограмів. Також артист заговорив про хворобу, від якої, на його думку, страждає.