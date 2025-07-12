Віктор Бронюк замилував фото з дружиною-красунею та публічно звернувся до неї у річницю шлюбу

Віктор Бронюк з дружиною / © instagram.com/viktorbronyuk_official

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Фронтмен українського гурту "ТІК", музикант Віктор Бронюк зворушливо привітав дружину Тетяну з особливим святом.

Сьогодні, 12 липня, пара святкує 17-ту річницю шлюбу. З нагоди трояндового весілля Віктор опублікував серію фото з молодшою на сім років обраницею та показав їхні щасливі миті разом. Зокрема, додав не лише архівні, але й декілька свіжих фото з їхнього нещодавнього відпочинку на морі.

Віктор Бронюк з дружиною / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Віктор Бронюк з дружиною / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Також Бронюк публічно звернувся до Тетяни та пригадав, як зароджувалися їхні почуття. Водночас зірка подякував обраниці за пройдений спільний шлях і по-особливому щиро висловився про свої почуття до неї.

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"Кохаю так само сильно, як тоді. Моя рідна, з нашою річницею! 17 років – трояндове весілля. Кохана дружино, моя справжня половинка, моя душа і моє серце Тетяна Бронюк! Дякую тобі за кожен рік, кожну хвилину, кожну нашу секунду разом!" – зворушив артист вітаннями.

Віктор Бронюк з дружиною / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Нагадаємо, нещодавно Віктор Бронюк розповів, як йому вдалося позбутися зайвої ваги. Артист схуд на 30 кілограмів і поділився власним досвідом боротьби за здоров’я.