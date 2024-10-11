Віктор Бронюк показав 14-річного сина-красеня й розповів про їхні стосунки: "Вищий за батька"

Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк розповів про свято у родині.

Сьогодні, 11 жовтня, молодший син виконавця Данило святкує день народження. З нагоди свята зірковий тато показав їхні спільні фото й поділився подробицями про життя іменинника. Зокрема, Віктор зізнався, що його син неабияк змужнів і підріс, а також починає виявляти своє захоплення різними сферами. Так, юнак цікавиться не лише ІТ-галуззю, але й навіть допомагає татові під час гастролей.

"Коли син вже на пів голови вищий за батька! І радо допоможе тримати маму на руках! Самостійний і самодостатній, завжди зі своєю власною думкою і корисними для мене порадами у соцмережах та сучасних трендах молоді. Особливо радію, що поміж твоїх захоплень ІТ-сферою, тенісом і катанням на самокаті, у останній час ти зацікавився закуліссям організації концертів і, коли є нагода, частіше їздиш зі мною на гастролі", - поділився співак.

Віктор Бронюк з сином / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Віктор Бронюк з сином / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Окрім того, Бронюк звернувся до Данила з вітаннями й побажав здоров'я та миру.

"З Днем народження, Данило! Дуже ціную наші миті разом. Батька і сина! Сміливо і впевнено досягай бажаного, завжди вір у себе та здійснюй свої мрії! Міцного здоровʼя тобі, сину, мирної й радісної юності та щасливого життя!", - замилував артист.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Бронюк розповідав про особливе свято дружини й уперше за тривалий час показав її на романтичних фото.

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