Віктор Бронюк показав 16-річну доньку-красуню і публічно звернувся до неї

Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк розповів про свято у родині.

Сьогодні, 14 березня, донька співака Єва святкує 16-й день народження. З такої особливої нагоди Віктор присвятив іменинниці допис в Instagram. Він засипав Єву компліментами та зізнався, що пишається нею.

"Краса, характер, розум і прекрасна душа. Моя неймовірна Євуся, з Днем народження! В тобі насправді є все! Нескінченно милуюсь тобою, радію всім твоїм успіхам і тішусь безмежній кількості талантів і захоплень, яких з самого дитинства у тебе було приголомшливо багато", – привітав зірковий батько доньку.

Донька Віктора Бронюка / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Донька Віктора Бронюка / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Крім того, Бронюк розкрив неабиякі таланти доньки, зазначивши одразу три її хобі – спів, вивчення іноземних мов і захоплення модою. Знаменитість наголосив доньці, що їй під силу пройти усі випробування, і побажав здійснення мрій.

"Вокал, іноземні мови, fashion-індустрія – ти сміливо і завзято проявляєш себе у всьому, за що берешся. І у свої 16 років багато в чому фахово розбираєшся. Знаю точно: ти досягнеш всього, чого бажаєш! Будь щасливою, люба донечко! Нехай здійснюються всі-всі твої дівочі мрії. Ми з мамою, братом і Річардом тебе безмежно любимо! З Днем народження!" – написав Віктор Бронюк.

Донька Віктора Бронюка / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Віктор Бронюк з родиною / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Нагадаємо, нещодавно співак MONATIK розсекретив, чим здивував дружину Ірину на 8 березня. Виявилося, у родини подвійне свято.

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