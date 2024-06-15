Відомий український співак різко пройшовся по зрадницях Повалій і Лорак: "Хотіли туди потрапити"

Віктор Бронюк також розповів про непорозуміння з росіянами ще до війни.

Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк різко розкритикував поведінку відомих співачок-зрадниць Ані Лорак і Таїсії Повалії.

За словами виконавця, путіністки, які продовжують працювати на окупантів, свого часу зробили вибір не на користь совісті й погналися в країну-агресорку виключно за наживою.

"Ну, знаєте, в медицині такі випадки відомі. Що тут коментувати? Все і так очевидно. Вони хотіли туди потрапити, погналися за довгим рублем. А далі – це вже було питання внутрішніх згод з совістю. Але наскільки я розумію, ні одна, ні друга не знає, що це таке", - висловився Бронюк в інтерв'ю oboz.ua.

Віктор Бронюк

Також артист пригадав, як ще задовго до початку повномасштабного вторгнення російські артисти завжди у компанії українських виконавців жалюгідно намагалися поширювати радянський наратив про "братські народи". Віктор додав, що в такому разі завжди починав спілкуватися українською, щоб чітко розмежувати кордони.

"Ми ще студентами каталися по фестивалях, куди завжди приїжджали росіяни. Після виступів збиралися з гуртожитках, влаштовували такі собі вечори дружби. І завжди наставав такий момент, коли вони починали розганяти радянські наративи про те, що ми брати. Приходив час – і вмикався цей тумблер. І я своїм завжди тоді казав: "Переходимо на українську". Вони нічого з наших розмов не розуміли – ми кайфували", – розповів артист.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Бронюк показався з дружиною та підрослою донькою на її випускному у школі.

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