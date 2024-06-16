Віктор Бронюк розкрив, де навчатиметься його 15-річна донька та чому порадив їй піти зі школи

Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк розсекретив, куди на навчання вступатиме його 15-річна донька та чому він порадив їй піти зі школи.

Єва після дев'ятого класу стала випускницею. Музикант пояснив, що не бачить сенсу витрачати ще два роки на навчання в школі. Окрім того, співак вважає, що в такі складні часи краще чимшвидше думати про професію.

"Я не бачу сенсу їй просиджувати в школі ще два роки. У таких невизначених умовах, в яких ми перебуваємо зараз, краще швидше профорієнтуватися, я вважаю", - розповів артист в коментарі для Oboz.ua.

Віктор Бронюк із сім'єю / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Єва поки не визначилася, куди саме вступатиме на навчання. За словами Віктора Бронюка, вони з родиною розглядають два варіанти. Зокрема, Єва захоплюється індустрією моди, тож, можливо, вона обере коледж, пов'язаних із цією сферою. Також Віктор Бронюк зізнався, що 15-річна донька ще може вступити до навчального закладу із посиленим вивченням англійської мови.

"Зараз ми розглядаємо декілька варіантів. Вона дуже цікавиться індустрією моди. Можливо, піде в коледж із конструювання одягу. Або до навчального закладу з посиленим вивченням англійської мови", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно співачка Аліна Гросу розсекретила, що в США вступила на навчання. Виконавиця відвідує школу з акторської майстерності.

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